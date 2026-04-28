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La decisión del Poder Judicial de la Federación revierte el cierre de la investigación decretado por la FGR, pese a que existían señalamientos por trata de personas menores de edad, producción de pornografía infantil, abuso sexual y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La gobernadora lo informó a través de una carta dirigida a la Mesa Directiva del Senado, donde notifica que no se presentará con el argumento de que hay una investigación en curso y busca salvaguardar el adecuado desarrollo de las diligencias de carácter confidencial.