Despliegan operativo “antibloqueos” en Jalisco tras captura de líderes del CJNG

GUADALAJARA, Jal. (apro).- La captura de dos presuntos mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —uno en Ixtlán del Río, Nayarit, y otro en Zapopan— detonó en Jalisco un operativo “antibloqueos” y “antiactos vandálicos” con 4 mil elementos federales y estatales, ante el riesgo de una reacción violenta como la registrada en febrero pasado.

El gobernador Pablo Lemus Navarro aseguró que no hubo bloqueos ni incidentes y reportó “saldo blanco”. La vigilancia especial, dijo, se mantendrá durante al menos 48 horas, con énfasis en Puerto Vallarta y la región Ciénega.

Cabe recordar que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que fuerzas especiales de la Secretaría de Marina detuvieron en Nayarit a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado como jefe regional del CJNG, con orden de aprehensión en México y requerido por autoridades de Estados Unidos. Por su captura, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares.

En una acción paralela, fuerzas del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron a César Alejandro N, alias “El Güero Conta”, señalado como operador financiero del grupo. De acuerdo con autoridades federales, lavaba recursos mediante empresas y prestanombres, además de adquirir aeronaves, embarcaciones, propiedades e invertir en productoras de tequila.

El despliegue se concentró en los límites con Nayarit, particularmente en Puerto Vallarta, además de en la región Ciénega, considerado punto de riesgo ante posibles represalias. También se reforzó la vigilancia en la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guadalajara, bajo resguardo de elementos del Ejército Mexicano.

Según el mandatario, la alerta se sustentó en recomendaciones del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), que advertían sobre posibles actos vandálicos en la franja limítrofe con Nayarit, donde se realizó el operativo principal.

El antecedente inmediato es el 22 de febrero, cuando tras la detención y abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes se registraron más de 500 bloqueos en más de 50 municipios. Aquella jornada dejó mil 169 vehículos robados o dañados —677 robos y 492 afectaciones—; solo en Puerto Vallarta se contabilizaron 269 unidades afectadas.

En contraste con ese escenario, Lemus Navarro insistió en que en esta ocasión no hubo afectaciones:

“No hubo un solo bloqueo, no hubo un solo vehículo quemado, no hubo absolutamente ningún comercio afectado”.

El gobernador señaló que fue notificado por García Harfuch mientras se ejecutaba el operativo en Nayarit, lo que permitió activar de inmediato el despliegue preventivo en Jalisco.

Aunque el gobierno estatal aseguró que el transporte público operó con normalidad, empresas de transporte foráneo suspendieron corridas desde Puerto Vallarta.

“Por medidas de seguridad y en atención a la situación actual en la región se ha tomado la decisión de suspender temporalmente el servicio desde Puerto Vallarta hacia los siguientes destinos: Tepic, Guadalajara y Mazatlán”, informó una empresa.

Lemus Navarro negó que se haya activado el “código rojo” en la entidad.