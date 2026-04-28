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La abogada fue despedida apenas unos días después del acto que se realizó el 11 de abril, encabezado por la presidenta, en el cual Julisa Contreras Zúñiga desplegó una lona en contra de la recicladora de basura que se pretende instalar en el municipio de San José Chiapa.
Indígenas mayo-yoremes, pescadores, prestadores de servicios y ambientalistas de Sinaloa se alistan para impedir la imposición de proyectos como la planta de metanol Pacífico Mexinol, que impactan las bahías de Santa María, Ohuira y Topolobampo en el norte del estado.