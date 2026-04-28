Farías Laguna debe ser deportado o extraditado; tiene orden de aprehensión: Sheinbaum a Milei

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el martes 28 de abril de 2026. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta Claudia Sheinbaum recordó a su homólogo argentino, Javier Milei, que Fernando Farías es investigado por contrabando de combustible y tiene una orden de aprehensión en México; espera que este tema no se convierta en un problema político.

Sobre el mensaje que le envió a Milei, dijo:

“Que es una persona que está siendo investigada, que tiene una orden de aprehensión y que, en el marco de colaboración que se tiene en materia de justicia y seguridad, pues es importante que se extradite o que se deporte”.

—¿Sería posible que el gobierno de Milei use esto para golpear, a su vez, al gobierno mexicano? —se le preguntó.

—Bueno, no sé; ya que vea la Fiscalía. La Fiscalía es quien lleva el caso y ya... Lo que se está pidiendo es la deportación, porque entró con pasaporte falso; o la extradición, en todo caso. Entonces, ya la Fiscalía tendría que determinarlo.

A la mandataria federal también se le preguntó:

—Sobre el proceso de extradición del contraalmirante Fernando Farías, ¿este tema no pudiera convertirse en un tema político entre los gobiernos de Argentina y México?

—Espero que no —respondió.

En torno a si será un proceso de deportación o extradición, la mandataria informó que pedirá la consulta a la Fiscalía General de la República (FGR) o a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).