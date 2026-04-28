La Semana Nacional de Vacunación se extenderá hasta el 31 de mayo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Semana Nacional de Vacunación de la Secretaría de Salud (SSA) se extenderá hasta el 31 de mayo, informó su titular, David Kershenobich, en la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Además, dicha iniciativa incorporará la vacuna clave contra el virus sincicial respiratorio, dirigida a mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación.

Según la SSA, esa protección “no solo beneficia a la madre, sino también al recién nacido, al reducir de forma significativa el riesgo de enfermedad grave y hospitalización en los primeros meses de vida”.

Incluso, el secretario Kershenobich dijo que la protección sirve para los bebés que nacen de manera prematura, pues incrementa entre cinco y siete veces los anticuerpos para enfermedades respiratorias, lo que reduce hasta 80% la posibilidad de que tengan una enfermedad de este tipo grave y 70% los riesgos de hospitalización.

De hecho, aseguró que, con esa dosis a la mamá, los bebés ya nacen inmunizados contra la influenza. De otra manera se les tiene que aplicar hasta los seis meses.

Más de 900 mil dosis

La Semana Nacional de Vacunación, cuyo lema es “vacunar es amar”, inició el pasado sábado 25 de abril y se anunció que sería hasta el sábado 2 de mayo.

Según el secretario Kershenobich, desde el sábado pasado hasta este martes 28 se aplicaron 916 mil 258 dosis de las diferentes vacunas del esquema de vacunación en todo el país.

En esta temporada de vacunación se aplicarán dosis contra enfermedades como Hepatitis B, rotavirus, sarampión y el virus de papiloma humano.

En su exposición, el titular de la SSA recordó que la vacunación es la medida preventiva “más efectiva” frente a múltiples enfermedades y está disponible para todas las personas, sin importar su afiliación a servicios de salud.

Además, el programa abarca todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta las personas adultas mayores. A estos últimos, se les vacuna contra la influenza, el neumococo y el covid-10.

Por último, informó que los sitios de vacunación se pueden consultar en la página de Internet dondemevacuno salud.com.mx.