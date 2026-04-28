Madre graba demora de atención médica en el IMSS que puso en riesgo la vida de su hija

Madre graba demora de atención médica en el IMMS que puso en riesgo la vida de su hija. Foto: Facebook: Hospital Lic. Ignacio Garcia Tellez, T-1, IMSS

MÉRIDA, Yuc. (apro).-Tere Yah del municipio de Hocabá, Yucatán denunció en redes sociales cómo la demora de la atención en el área de urgencias del Hospital de la T1 del IMSS, puso en riesgo la vida de su hija. En una transmisión en vivo, exhibió que llegó convulsionando y con aparentes dificultades para respirar, y aun así fue ignorada por el personal médico.

La mujer grabó los hechos con la esperanza de que alguien la ayudara. Tras momentos de angustia por luchar por el servicio médico, atendieron a su hija, pero a ella, la sacaron del área de urgencias.

En el en vivo se observa cómo Tere le pidió ayuda a los doctores y enfermeras. La respuesta era que había más pacientes antes; pese a que les enfatizó que su hija se estaba poniendo morada por la falta de oxígeno.

“Los doctores no me hacen caso, me dicen que el otro, el otro y ni uno me hace caso. ¿Dónde puedo hablar?, ¿con quién puedo hablar? Alguien que me ayude (...) Ericka, por favor, hija, nena despierta, reacciona, está muy mal”, pronunció desesperada y entre lágrimas.

En otro momento, una enfermera justificó la desatención de la urgencia. Le dijo que no había camillas para trasladarla al área donde estaba el oxígeno que necesitaba.

Tere – Mi amor, respira, respira hija ¿Dónde está el doctor? ¿Qué doctor la puede ver? Por favor.? Me dicen que aquí, que allá (...) Está convulsionando, ya dos veces, está quedando morada.

Enfermera – No es que no hagamos nada, es que no tenemos camilla, necesitamos pasarla a un área de oxígeno.

Tere continuó buscando a algún doctor que le hiciera caso dentro del área de urgencias. En el video se puede observar cómo hay otros pacientes en camillas o sillas, quejándose de dolor.? Un médico le respondió – de nuevo – que había otra paciente delante de ella.

Finalmente, el doctor que supuestamente sería responsable de atender a su hija, le pidió ir con ella.

“Si le pasa algo a mi hija son responsables que no la quieren atender”, alcanzó a esbozar Tere.

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