Maru Campos no acudirá al Senado para aclarar caso de agentes de la CIA en Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, no asistirá al Senado al declinar la invitación de las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública para aclarar la presencia de los agentes de la CIA en un operativo contra el narcotráfico.

La gobernadora lo informó a través de una carta dirigida a la Mesa Directiva del Senado, donde notifica que no se presentará con el argumento de que hay una investigación en curso sobre el narcolaboratorio “El Pinal”, por lo que es necesario salvaguardar las diligencias en curso y la información confidencial.

Carta de Maru Campos

Maru Campos inicia su informe resaltando que en todo momento se ha conducido bajo los principios de legalidad y transparencia en el ejercicio de la función pública.

"Por lo que desde el inicio solicité los informes correspondientes y posteriormente instruí la creación de la Unidad Especializada para la Investigación de los hechos relacionados con el desmantelamiento del narco laboratorio de El Pinal", afirma en la carta.



"A fin de salvaguardar el adecuado desarrollo de las diligencias en curso, evitando en todo momento comprometer información de carácter confidencial certificada, en resguardo de la propia investigación y de la Seguridad Nacional, así como de la debida reserva y conducción institucional de la información, les informo que en este momento no es posible atender la invitación en los términos planteados", se lee en el documento.

La gobernadora de Chihuahua estaba citada este martes en el piso 14 de la sede del Senado.

"No rendimos cuentas al Senado"

En un mensaje enviado al periodista Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, la gobernadora afirmó que no le rinden cuentas al Senado.

"No, no vamos asistir hoy al Senado, por que no es obligatorio, nosotros le rendimos cuentas a nuestra gente y no al Senado," así lo informó la gobernadora en un mensaje enviado al periodista Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula.

Renuncia el fiscal

El lunes 27, César Jáuregui presentó su renuncia irrevocable como titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua tras la polémica desatada por la presencia de agentes de la CIA en un operativo de seguridad en la entidad.

Jáuregui reconoció que hubo “omisiones tanto en la información como en la gestión institucional” en el caso que desató una controversia con el gobierno federal, debido a la muerte de dos agentes estadunidenses en un presunto accidente vehicular el 19 de abril, junto con jefes policiacos estatales que un día antes habían desmantelado un laboratorio de drogas sintéticas.