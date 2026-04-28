Proceso desde la Casa Blanca | La CIA en México: el escándalo bilateral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Proceso inicia una serie de charlas entre J. Jesús Esquivel, corresponsal en Estados Unidos, y Santiago Igartúa Scherer, editor en jefe de Proceso, sobre el clima de tensión que se vive hoy en Washington, en una coyuntura crítica con la guerra contra Irán, el reciente atentando en la cena de corresponsales y la presión de la Administración de Donald Trump sobre la de Claudia Sheinbaum por el plan de las Américas y el escándalo de los agentes de la CIA en Chihuahua.

El fin de semana el mandatario asistió a la cena de corresponsales cuando un hombre de 31 años armado con una escopeta y una pistola, intentó pasar corriendo un control de seguridad cerca del enorme salón de baile que albergaba a cientos de periodistas y sus invitados, lo que provocó un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto encargados de proteger el evento.

"La violencia política con Donald Trump está en efervescencia. Eso nadie lo duda".