Punta Cana: El paraíso que costó la vida a un trabajador maya

Altar a Luis Antonio Pool Mutul, de 24 años, originario de la comunidad maya de Yaxcopoil del municipio de Umán, Yucatán; falleció el 19 de abril, en un presunto accidente, al caer del cuarto piso de un conjunto de departamentos en Punta Cana de República Dominicana. Foto: Especial

UMÁN, Yuc., (apro) .- Luis Antonio Pool Mutul de 24 años, originario de la comunidad maya de Yaxcopoil del municipio de Umán, Yucatán falleció el 19 de abril, en un presunto accidente, al caer del cuarto piso de un conjunto de departamentos en Punta Cana de República Dominicana.

Viajó más de 2 mil kilómetros de distancia desde su pueblo con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de su familia. No buscaba el American Dream.

“Tenemos dos hijos, uno de 2 años y otro de 6 años, él se fue con el propósito de terminar nuestra casa. Era un hombre muy trabajador, hasta los domingos trabajaba, hacía horas extras, de todo con tal de tener un poquito más de dinero para terminar la casa. De hecho, me decía que terminando la casa nos íbamos a casar”, relató la pareja de Luis.

Las causas de la muerte aún no han sido esclarecidas.

En tanto, su pareja y madre de sus dos hijos, Shirley Azenet Poot Chuc pide celeridad para repatriar su cuerpo y poder despedirse. Horas antes de su fallecimiento habló con él. Aún no cree que ya no esté con vida.

Luis fue contratado por la empresa I2M, con alcance internacional, dedicada a instalaciones mecánicas según anuncia en su sitio web. Tiene sedes en Mallorca, España; en Punta Cana, República Dominicana y Playa del Carmen, Quintana Roo.

Partió únicamente con el pasaporte desde febrero con un contrato de tres meses y un pago semanal de 14 mil pesos. Aunque al principio le ofrecieron cubrir la alimentación, solo cumplieron con dicha prestación durante la primera semana.

El joven padre de dos menores se fue a trabajar junto con otras cinco personas de Yaxcopoil, quienes, tras su muerte, fueron detenidos por las autoridades de ese país para deslindar responsabilidades y posteriormente, liberados.

“Nos dicen que se aventó, después que caminaba del barandal a otro barandal, después que había un pleito en el cuarto con los compañeros, pero no sabemos. No nos dicen nada, ni ha salido el acta de defunción”, relató Azenet, como prefiere que le llamen.

Tras la muerte de Luis, la contactaron dos funerarias de Punta Cana, una incluso, le dijo que el cuerpo estaba en estado de descomposición porque el cuarto frío no funcionaba bien y urgía que envíen las autorizaciones para procesar el cuerpo. Finalmente, es la Funeraria Blandini la que se hará cargo del traslado hasta Yucatán.

Azenet se ha reunido con Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (INDEMAYA), quienes, pese a que la acompañan con los trámites, le advirtieron que el tiempo de repatriación puede demorar más de mes y medio.

“Me dieron pastillas para dormir y ahora ni las pastillas me están haciendo (...) Me dijeron que tengo que ir con un psicólogo y llevar a mi niño más grande, sabe que murió su papá, pero no lo entiende. Si yo tuviera los recursos para irme, yo iría para ver si se hace más rápido el procedimiento”, declaró.