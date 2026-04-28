Regina Martínez: 14 años sin justicia, la impunidad sigue marcando el caso

CIUDAD DE MÉXICO, (apro).- Tras 14 años, que equivalen a 168 meses o a 5 mil 113 días, el asesinato de la reportera Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en Veracruz, es un crimen no resuelto por el cual se sigue exigiendo justicia.

Martínez Pérez, egresada de la Universidad de Xalapa, cumplió con una impecable trayectoria de al menos tres décadas en el ejercicio del periodismo, la última de estas como corresponsal de este medio.

Se especializó en investigar la corrupción de los gobiernos de esa entidad, las violaciones a derechos humanos y las luchas desde la sociedad civil, entre otros temas.

Por el homicidio de Regina, cometido el 28 de abril de 2012 en su casa en Xalapa, fue detenido un presunto autor material, posteriormente sentenciado y enviado a prisión.

Pero la indagatoria por este delito presentó desde el principio inconsistencias que han sido expuestas en diversas investigaciones periodísticas efectuadas por Proceso y por periodistas y medios del país y del extranjero.

Proceso ha exigido desde el primer día que la línea de investigación contemple el trabajo periodístico de Regina y determine quién o quiénes son los autores intelectuales de su muerte.

El exgobernador priista Javier Duarte, en cuyo sexenio se cometió el asesinato de Regina y fue el periodo de gobierno en el que más periodistas han sido asesinados en una entidad, fue apresado y sentenciado por asociación delictuosa, lavado de dinero y posteriormente ha sido procesado por peculado, pero nunca ha rendido cuentas por esos homicidios que marcaron una era de terror en Veracruz.

Incluso, en noviembre de 2020 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador prometió, a pregunta de Proceso, que la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero reabriría el caso y esclarecería este asesinato.

Ninguno de los dos cumplió.

Posteriormente, con acompañamiento de Propuesta Cívica, este medio solicitó a la Suprema Corte ser reconocido como víctima indirecta en la investigación ministerial, lo cual fue negado por el máximo tribunal.