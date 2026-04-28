Responsabilidad del gobierno de Chihuahua no para en la renuncia del fiscal: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para Estados Unidos las sanciones por la injerencia de integrantes de agencias de Seguridad en un operativo en México quedan en la aplicación de un caso de excepción, mientras que la responsabilidad del gobierno de Chihuahua no para en la renuncia del fiscal, César Jáuregui, y la investigación debe continuar, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sobre si habrá expulsión de los elementos que pertenecen a la CIA -que presuntamente es la agencia que participó en el operativo para desmantelar narcolaboratorios - y permanecen en funciones en México, la mandataria federal primero evadió con el hecho de que no se puede sancionar a quienes fallecieron, aunque también hubo funcionarios mexicanos fallecidos, lo que no ha implicado el cierre del caso.

Después, al aclarar la referencia a agentes vivos y en funciones, respondió sobre la expulsión: “No, en el momento no, lo que estamos diciéndole a Estados Unidos es ´a México se le respeta´”. Tampoco se ha especificado sobre el hecho de que no se trataría de dos agentes, sino de cuatro y lo que sucedería con los otros dos elementos.

Proceso hizo una serie de cuestionamientos a la mandataria federal sobre estas medidas que aplican en el gobierno estatal mexicano a diferencia de lo que ocurre con el gobierno de Donald Trump que, de inicio sí dio respuesta a la nota diplomática que hizo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Sí, están dando la información y también en la nota de respuesta nos dicen claramente que ellos quieren respetar la ley y la Constitución en México, así viene la nota diplomática”.

-Sobre el caso de excepción, ¿a qué se refiere con esto: si habrá sanciones también a los agentes?

-Los agentes fallecieron.

-A la agencia que envió a los agentes... Me refiero a si habrá expulsión de los agentes de esta agencia.

-No, en el momento no, lo que estamos diciéndole a Estados Unidos es a México se le respeta, en pocas palabras, en este caso había ciudadanos estadunidenses en un operativo que le corresponde solamente a las autoridades mexicanas. Se les hace saber que eso está fuera de la ley y ellos contestan nos vamos a ceñir a los acuerdos que tenemos y al marco de la ley y la Constitución en México.

-¿No habrá expulsión? Y ¿Si el caso de excepción se refiere a que esto quede como lección y hacia adelante no se repita?

-Caso de excepción es... exactamente eso que sea una excepción a la regla y que a partir de ahora no se repita, pero ¿quién tiene que colaborar con esto? Las autoridades estatales, tienen que cumplir con la ley y en el caso de Estados Unidos les ha quedado claro que no permitimos nosotros que haya participación en tierra, en operaciones de miembros de cualquier ciudadano estadunidense.

-¿Si se da la destitución de un funcionario estatal, no sería no aplicar las sanciones de forma pareja, tanto al gobierno estatal como las agencias en este caso a las agencias que participó, a los agentes de esta agencia?

-Los dos agentes que tenemos conocimiento que participaron lamentablemente fallecieron.

-Me refiero a los que quedan de esa agencia...

-Lo primero es la humanidad, por supuesto sentir el fallecimiento de dos personas extranjeras que participaban, cómo vas a sancionar a dos personas que lamentablemente fallecieron.

-Claramente me estoy refiriendo a las agencias.

-Al gobierno de los Estados Unidos pues es el extrañamiento de que esto esté pasando, la nota diplomática, la nota diplomática y la respuesta de ellos de que vamos a seguir colaborando en el marco de lo que hemos establecido-

-Dado que hemos visto que se ha podido hacer, si además de la carta que se envía a gobernadores. Si ustedes estarían revisando que hacen los estados respecto a los operativos.

-Tienen que cumplir con la ley, nosotros no estamos para vigilar a los gobiernos estatales, claro a menos que cometan un delito, pero imagínate si el gabinete de seguridad se mete a vigilar qué hacen los gobiernos estatales en materia de seguridad, no, nos coordinamos y les pedimos que cumplan con la ley, si no cumplen con la ley pues hay consecuencias como cualquier ciudadano mexicano y más si eres autoridad.