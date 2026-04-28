SCJN obliga al IMSS a otorgar prótesis y audífonos a menores; Lenia Batres vota en contra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberá garantizar la entrega de diversos dispositivos médicos a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, al considerar que su exclusión vulneraba derechos fundamentales.

La ministra Lenia Batres defendió la norma que excluye del IMSS la entrega y argumentó que el instituto no tiene dinero para cubrir estos insumos de forma generalizada.

“No podríamos, insisto, presumir que el IMSS tenga capacidad material y financiera para proporcionar estos insumos de forma generalizada sin contar con evidencia técnica de infraestructura, presupuesto y recursos”, señaló.

A partir de este fallo, el IMSS estará obligado a proporcionar anteojos, lentes de contacto, aparatos auditivos, implantes cocleares, así como prótesis y órtesis externas a menores que los requieran.

La resolución corresponde a la acción de inconstitucionalidad 13/2025 sobre el artículo 42, fracción II, del Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS, que dejaba fuera de cobertura estos insumos.

El Pleno de la SCJN declaró inconstitucional, con efectos generales, la exclusión de anteojos, lentes de contacto, aparatos auditivos, implantes cocleares, prótesis y órtesis externas.