Sheinbaum cuestiona fundamentos para solicitar un juicio político contra Rosario Piedra Ibarra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Quien quiera promover un juicio político, este es un país libre. Lo puede hacer”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre señalamientos de algunos colectivos de búsqueda ante los posicionamientos que ha tomado la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra.

Consideró que se debe tener fundamento para llevar a juicio político a una presidenta de la CNDH, “hermana de un desaparecido político de la época en que el Estado sí desaparecía”, dijo, aunque los señalamientos son justamente que, al tener un familiar desaparecido, debería evitar politizar el tema.

El cuestionamiento surgió luego de que, en la reunión con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la CNDH destacó que lo abordado fue el rechazo a las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en ingés).

“Pues así piensa la presidenta (de la CNDH). También lo piensa así. Y entonces Proceso dice que está mal, pues sí, pero mucha gente piensa que está bien”, aunque se trata de señalamientos de colectivos.