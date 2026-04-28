Rubén Rocha Moya
Sheinbaum desconoce cancelación de visa estadunidense al gobernador Rocha Moya“No tengo conocimiento”, respondió la mandataria cuando se le pidió confirmar el reporte de que se le había revocado la visa al gobernador de Sinaloa y si tenía que ver con una investigación al funcionario.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no tiene conocimiento sobre la cancelación de la visa del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Luego de la información que dio a conocer el reportero de Estados Unidos, Steve Fisher, del diario "Los Angeles Times", sobre esta supuesta revocación el año pasado, la mandataria federal respondió al planteamiento de si se confirma la información y si el hecho estaría relacionado con temas de investigación al funcionario:
“No tengo conocimiento”.
Sobre si esa acción pudiera relacionarse con las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en torno a que para mantener inversiones en México se debe propiciar condiciones sin corrupción, la mandataria federal respondió:
“Bueno, no tenemos conocimiento”.