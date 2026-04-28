Sheinbaum está aprendiendo el costo de apaciguar a Trump: The Wall Street Journal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La presidenta Claudia Sheinbaum “está bajo una intensa presión” para que cambie de rumbo en la relación con su homólogo estadunidense Donald Trump por parte de los leales a su antecesor Andrés Manuel López Obrador, señala The Wall Street Journal.

“Su problema radica en que Trump presiona sin cesar a México y exige concesiones, incluso mientras México intensifica su ofensiva contra los cárteles”, dice el influyente rotativo neoyorquino en una muy amplia nota publicada este lunes en su página web.

El medio estadunidense hace un detallado recuento de hechos en materia de seguridad que han marcado la relación entre ambos mandatarios, y que incluye la reciente polémica por la muerte de dos elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) en Chihuahua y la detención este lunes de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, considerado como posible sucesor de Nemesio Oseguera “El Mencho” en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Una turbia operación de la CIA es el último quebradero de cabeza para la líder mexicana, cuyas concesiones a Washington han avivado la tensión política con su base de izquierda”, destaca el WSJ en el artículo titulado "Claudia Sheinbaum está aprendiendo el costo de apacigurar a Trump".

Al recordar la declaración de la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en el sentido de que Sheinbaum debió mostrar “un poco de compasión” por los agentes estadunidenses fallecidos, el diario planteó que se trata de un patrón ya conocido en la relación entre los dos países vecinos.

“Cada vez que Sheinbaum le daba un poco de margen al presidente Trump, él le exigía mucho. Más de un año después de que ambos líderes asumieran el cargo, este tira y afloja está acorralando a la presidenta de México”, sostiene la nota firmada por Santiago Pérez, José de Córdoba y Michael Amon.

Tensión con la base política

Pero últimamente, agrega la nota, Trump ha presionado a Sheinbaum para que tome medidas que podrían enfurecer a su base política.

“El incidente con los funcionarios de la CIA se produce justo cuando ambos gobiernos comienzan a revisar el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), vital para la economía mexicana, basada en las exportaciones.

The Wall Street Journal sostiene que la mayor parte de la tensión proviene de las amenazas de Trump de emprender una acción militar unilateral contra poderosos cárteles en territorio mexicano, “una medida que dañaría gravemente la cooperación entre ambos países”.

Trump “ha sido claro en que México debe hacer más para combatir el flagelo de los violentos cárteles del narcotráfico, que no solo amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos, sino que siguen causando estragos en comunidades de todo el país de la presidenta Sheinbaum”, dijo la también vocera de la Casa Blanca, Anna Kelly, consultada para este reportaje.

Según el Journal, personas cercanas a Sheinbaum afirman que ella creía haber encontrado la manera de trabajar con Trump. Sin embargo, reseña, éste siguió furioso después del operativo contra “El Mencho” como lo mostró en la cumbre de seguridad Escudo de las Américas.

Mexico’s president used to work for an alpha male, so she figured she could handle Trump. A murky CIA operation is putting that to the test. https://t.co/Lb9o9unmUD — The Wall Street Journal (@WSJ) April 28, 2026

“Si bien Sheinbaum sigue gozando de popularidad en México, personas cercanas a ella afirman que está bajo una intensa presión para que cambie de rumbo con Trump por parte de los leales a López Obrador, quien continúa siendo una figura ideológica poderosa en su partido gobernante.

“Según estas fuentes, cuestionan por qué impuso aranceles a productos chinos para alinearse con las políticas comerciales estadounidenses en lugar de negociar acuerdos con Beijing como Canadá”, detalla la nota de The Wall Street Journal.

“Los asesores de Sheinbaum explican sus acciones a los críticos —quienes por ahora expresan sus preocupaciones en privado— argumentando que las concesiones a Trump son una estrategia calculada para lograr dos objetivos a largo plazo: evitar un ataque militar y mantener la posición de México como el país con los aranceles más bajos de Estados Unidos”, añade la nota.

Recuerda que Sheinbaum suele decir que es necesario "mantener la calma" al interactuar con Trump: “Su problema radica en que Trump presiona sin cesar a México y exige concesiones, incluso mientras México intensifica su ofensiva contra los cárteles”.

El reportaje cita a un funcionario mexicano quien asegura que al gobierno le preocupa que las próximas elecciones de medio término en Estados Unidos puedan aumentar el peligro. “Si Trump percibe que un Congreso controlado por los demócratas limitará su margen de maniobra, podría actuar precipitadamente, según esta interpretación”, menciona el Journal.

“Agenda extenuante”

La nota del WSJ incluso menciona cómo estas preocupaciones afectarían su cotidianidad.

“Según fuentes cercanas, Sheinbaum duerme poco, a menudo apenas cuatro horas. Se la ve más indecisa y agotada, comentan, extenuada tras pasar largas horas en los fríos pasillos y oscuros corredores del ornamentado Palacio Nacional.

“Su agenda es extenuante: llega a las reuniones de seguridad todos los días laborables a las 6 de la mañana, impecablemente vestida. Desde allí, sube al podio a las 7:30 para su rueda de prensa diaria y no deja de trabajar hasta bien entrada la madrugada.

“Sheinbaum siempre se ha caracterizado por su excesiva cautela. Ahora, personas cercanas a ella afirman que suele ser indecisa, agobiada por la preocupación sobre la reacción de los partidarios de Trump y López Obrador”, menciona el reportaje.

Hasta el momento, añade, las concesiones de Sheinbaum no han traspasado la línea roja de López Obrador. “Una reprimenda pública por su parte desencadenaría una crisis política”, asegura.

“Una de las principales quejas de Sheinbaum es que sus órdenes se ejecutan mal, y a veces ni siquiera se ejecutan, según las mismas fuentes. Conocida por su mal genio, suele regañar a su personal.

“En una reunión reciente con altos ejecutivos del sector automotriz, reprendió abiertamente a los funcionarios de nivel medio presentes por no haber eliminado los obstáculos regulatorios y burocráticos para una industria clave que recientemente ha perdido casi 70 mil empleos debido a la incertidumbre que rodea al T-MEC.

“Siente que nada le ha funcionado. La economía no despega, la percepción de seguridad es débil y, políticamente, aún no parece tener el control”, afirmó Alejandro Werner, exsubsecretario de Hacienda y director de la unidad del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, citado por el WSJ.

Finalmente destaca que la presidenta haya atribuido la mayor parte de la responsabilidad en el caso de la CIA a la gobernadora panista Maru Campos en lugar de culpar a Estados Unidos.

“Es probable que las altas autoridades federales estuvieran al tanto de las actividades de la CIA, aunque es posible que la propia Sheinbaum no hubiera sido informada, dijo Brian Naranjo, exdiplomático estadounidense de alto rango que prestó servicio en México, citado por el Journal.