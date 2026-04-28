Sheinbaum evalúa quitar curvas al Tren Interoceánico para evitar nuevos accidentes

El Tren Interoceánico que descarriló el 28 de diciembre pasado. Foto: Cuartoscuro / Carolina Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum admitió que su gobierno evalúa quitar curvas para hacer el Tren Interoceánico “aún más seguro”, luego del descarrilamiento en el que murieron 14 personas y resultaron más de 100 heridas.

Explicó que el Tren Interoceánico continúa operando, aunque únicamente con trenes de carga. En lo que respecta a trenes de pasajeros, dijo que su administración está operando “la última revisión de la Agencia Internacional de Certificación para poder atender todas sus recomendaciones”.

Sobre la decisión de una jueza de liberar a dos trabajadores: el conductor y el despachador, la mandataria federal dijo: “Eso hay que preguntárselo a la Fiscalía. O sea, hay temas que tienen que ver con la Fiscalía y hay temas que tienen que ver con nosotros”.

La liberación de los dos detenidos por el caso se debió a que se llegó a un acuerdo de indemnización con todas las víctimas y sus familiares.