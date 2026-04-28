Sheinbaum: no puedo impedir a una madre que busque a sus desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Yo no le puedo decir a una madre que busca a su hijo: ‘no busques’”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la responsabilidad absoluta de las instituciones de búsqueda para localizar a las personas desaparecidas y que esto no recaiga en los colectivos.

Defendió que su gobierno trabaja todos los días en esta labor y busca acompañar las actividades independientes de las organizaciones de familiares; afirmó que el apoyo que hacen en campo es con la Guardia Nacional.

Al ser consultada sobre si llegará un punto en el que las instituciones del Estado hagan toda esa labor y que no recaiga en colectivos de búsqueda, la presidenta respondió:

“Lo hacen conjuntamente, muchísimo. Miren, la Guardia Nacional acompaña a los colectivos, por ejemplo, cosas que no se sabe. Rosa Isela puede dar la protección que tienen muchísimos familiares, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Gobernación y siempre se busca el contacto para poder hacer la búsqueda conjuntamente y la búsqueda que hace la comisión es muy, muy relevante”.

Acusó que “se quiere dar esta idea de que el gobierno no hace nada, de que el gobierno está sentado en su silla y no hace nada y no. Quien es responsable en este caso del gobierno es Arturo Medina y trabaja todos los días con los colectivos. Habla con ellos, contesta llamadas, incorpora a la búsqueda a la comisión. Aparte los colectivos pues hacen sus propias búsquedas, siempre les hemos dicho que queremos acompañarles. Pero esto de que el gobierno no trabaja, pues eso sí no. ¿Cómo lo vamos a aceptar? Imagínate”.

Sobre si en algún momento serán los colectivos quienes acompañen estas búsquedas en campo, y no quienes hagan las mayores actividades de localización, la mandataria federal expuso: “Si ellos quieren hacer esa labor, tú no se lo puedes impedir, o sea, yo no le puedo impedir a una madre que busca a un hijo decirle: ´No busques, no´”.

Lo que se deberá hacer, afirmó, es estar en coordinación para hacerlo de manera conjunta, con la incorporación del análisis de contexto y se busca, también que las fiscalías se involucren y que consoliden su área de investigación en estos casos.

Coordinación, con el Alto Comisionado, no con el CED

En cuanto a la colaboración con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expuso que se tendrá en los mismos términos que con cualquier otro organismo internacional. Pero sobre colaborar con el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) respondió: “No, eso es distinto. Nosotros nos vamos a coordinar con el Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas”.

Sobre la respuesta del comisionado al rechazo de su gobierno a las conclusiones del CED, destacó que la postura fue sobre no politizar ni polarizar sobre el tema.

“Lo que él opina sobre las conclusiones, pues él tiene que decir. Pero esta es una posición muy relevante que está vinculada con las víctimas, no vinculada con el uso que algunos le quieren dar a un tema doloroso para todas y para todos y acusar al gobierno de México de que no estamos atendiendo el tema. Pues no, eso sí no lo vamos a aceptar porque trabajamos todos los días”.

Garantizó que su administración sigue trabajando en erradicar este delito, sobre todo el vinculado con la delincuencia organizada, además de seguir buscando a las personas desaparecidas.

“Somos un gobierno que no reprime, somos un gobierno que promueve la libertad de expresión, que garantiza la libertad de manifestación, que garantiza la libertad de reunión, que garantiza las libertades en México, que garantiza la libertad de prensa. Somos un gobierno que respeta los derechos humanos”, aseguró.