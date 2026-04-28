Taddei consuma el control de áreas clave del INE gracias a reforma impulsada por Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, consumó hoy la toma de control de las áreas clave del instituto, gracias a los nuevos poderes que le otorgó la bancada legislativa de Morena en el marco de la reforma judicial de 2024: la funcionaria entregó a los consejeros “una carpeta con los nombres de las personas que a partir de hoy asumen la titularidad de áreas estratégicas del instituto”, según informó la institución.

Sin someter los nombramientos a la aprobación del Consejo General, como se hacía antes de la reforma impulsada por Morena, Taddei ascendió a cinco de los “encargados de despacho” que ella había nombrado en meses pasados, para fungir de facto como directores y titulares de área, como Roberto Carlos Félix López en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral o Jorge Egren Moreno Troncoso en la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Entre sus decisiones dadas a conocer hoy, Taddei colocó al tabasqueño Mario Alberto Alejo García, otrora militante del partido Redes Sociales Progresistas, al frente de la muy estratégica Unidad Técnica de Fiscalización, el área encargado de investigar las irregularidades cometidas por partidos y candidatos, o a Alejandro Romero Millán, quien aspiró a ser consejero del INE y ha sido asesor de la consejera Norma Irene de la Cruz –aliada de Taddei en el INE-- a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Al frente de la Dirección Ejecutiva de Administración, que tiene a su cargo la gestión de todo el aparato burocrático del INE, Taddei anunció el nombramiento de Eduardo Meza Rincón, un abogado cercano a la presidenta del INE, aunque el nombramiento del otrora contralor del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco se hará efectivo a partir del 16 de mayo.

Para encabezar la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Taddei eligió a la tabasqueña Anahí Silva Tosca, quien fue funcionaria estatal en las administraciones de Andrés Granier Melo y de Carlos Merino Campos, quien sustituyó a Adán Augusto López Hernández en la gobernatura tabasqueña cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador lo nombró a la Secretaría de Gobernación (Segob).

Con estos nombramientos, Taddei dio un punto final a la desgastante batalla que libró al interior del INE para ejercer los nuevos poderes que le dieron los legisladores de Morena mediante una reserva a leyes secundarias, introducida de manera subrepticia al calor del debate sobre la reforma judicial, en octubre de 2024.

La reserva, presentada por el senador morenista Miguel Pavel Jarero Velázquez, ofrecía a Taddei la facultad de nombrar directamente a los directores e integrantes de la Junta General Ejecutiva y los demás titulares de las áreas técnicas del INE sin someterlos a la aprobación del Consejo General, y amplió las atribuciones de la junta en materia de elecciones, quitándolas al Consejo General.

Un grupo mayoritario de consejeros “disidentes” denunció la reserva y, a pesar de la negativa de Taddei y su grupo, obligó al INE a presentar una controversia constitucional para pedir su anulación, aunque en marzo de 2025, la Sala Superior del Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), afín al oficialismo, dio la razón a Taddei al validar el nombramiento de José Luis Arévalo Romo al frente de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales.