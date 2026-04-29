"Antes de tomar posición debe de haber una investigación": López Rabadán sobre caso Rocha Moya

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Kenia López Rabadán, el miércoles 29 de abril de 2026. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que si hay responsables deben tener consecuencias, ya que México necesita servidores públicos honestos, trabajadores que busquen parar al crimen organizado.

Esto luego de la solicitud extradición de Estados Unidos para el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Mora y el senador morenista Enrique Inzunza por sus posibles vínculos con el narcotráfico.

La diputada albiazul también afirmó que es necesario una investigación para deslindar responsabilidades antes de tomar una decisión a favor o en contra.

“Bueno, lo primero que hay que decir es que se necesita que haya una investigación. Me parece, y lo digo de manera institucional, parece que debe haber una investigación, más allá de tomar una posición en contra o a favor, hay que debe haber una investigación

“El gobierno federal debe de solicitar la agilización de los trámites para que vengan esas pruebas de Estados Unidos a la Fiscalía General de la República. Debe haber una investigación objetiva, técnica, y, si hay responsables, quienes sean en el cargo que estén, por supuesto, deben tener consecuencias. Hoy México necesita servidores públicos honestos, trabajadores que busquen parar al crimen organizado”, aseveró.

López Rabadán resaltó que a México le urgen gobernadores que trabajen por la seguridad de este país y ningún servidor público que esté a favor de la delincuencia, a favor de los laboratorios, a favor de las drogas.