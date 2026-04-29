Asaltan a periodista en el zócalo de Chilpancingo, Guerrero

El periodista y jefe de información del periódico Vértice de Chilpancingo, Pablo Israel Vázquez. Foto: Especial

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El periodista y jefe de información del periódico Vértice de Chilpancingo, Pablo Israel Vázquez, fue asaltado a mano armada en el zócalo de la capital del estado luego de salir de su jornada laboral.

Es el segundo atraco con violencia en la entidad en una semana. El jueves pasado en las inmediaciones del río Atoyac, el reportero Francisco Magaña fue atacado con un cuchillo por un hombre en un presunto asalto, tras realizar una cobertura acerca de las afectaciones de las lluvias a la producción de mango.

El atraco a Pablo Israel Vázquez ocurrió los primeros minutos de este martes. El hecho lo dio a conocer el propio reportero en una transmisión en vivo tras ser víctima del delito.

Denunció que dos hombres jóvenes de complexión delgada lo interceptaron y asaltaron cuando iba a cruzar la calle Madero con dirección al andador Zapata. La zona permanece?sin alumbrado público y sin resguardo de ninguna corporación policiaca.

Fuentes cercanas indicaron que al reportero lo amagaron con un arma de fuego. Un sujeto se le puso enfrente y lo apuntó con una pistola y otro se puso atrás para exigirle entregar sus pertenencias.

El periodista les dijo que era integrante de la "prensa", por lo que los delincuentes sólo lo despojaron de su cartera qué traía el dinero en efectivo de su quincena que acababa de cobrar.

También se llevaron las llaves de su domicilio, tarjetas de crédito e identificaciones.

Tras asaltarlo, los agresores lo amenazaron:

“'¡Vete a la verga! No queremos un reporte ni nota de esto'”.

El reportero regresó y deambuló en el zócalo para buscar a policías municipales o elementos de la Guardia Nacional, pero no encontró a ningún elemento.?

Pablo Israel Vázquez es jefe de información del diario capitalino Vértice y director de la plataforma Plural. Periodismo para todos.

El periódico Vértice, el de mayor circulación en la ciudad, ha dado seguimiento a las denuncias de presuntos actos de corrupción del gobierno municipal del alcalde Gustavo Alarcón Herrera, robos a automóviles y a escuelas.