Así celebró Lilly Téllez la acusación de EU contra Rubén Rocha Moya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el gobierno de Estados Unidos presentó cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, la senadora del PAN, Lilly Téllez, celebró la decisión del gobierno estadunidense.

Durante su participación para hablar de la licencia del senador Manlio Fabio Beltrones, la senadora albiazul felicitó a Estados Unidos por presentar cargos penales contra el gobernador Rubén Rocha y lamentó que para que haya justicia en México tenga que intervenir un gobierno extranjero.

“Felicito al senador que acaba de pedir licencia y espero que pronto regrese, en el tiempo que le corresponde, para seguir aquí legislando. Y el país en este momento está feliz. Se acaban de presentar cargos penales en Nueva York contra el gobernador Rubén Rocha.

“Felicito a los Estados Unidos de América por presentar cargos penales contra el gobernador Rubén Rocha. Lamento que la justicia tenga que venir del extranjero y que la justicia no se haga en México...

“Celebro que empiecen a caer, bancada de los mafiosos, han sido expuestos y seguiré haciendo uso de esta tribuna porque soy senadora y tengo derecho”, enfatizó.

Hoy es un gran día para México, celebro que al gobernador Rubén Rocha le imputen cargos penales en EUA.



Lamento que no se haya hecho en México y que la justicia tenga que venir del extranjero.



Los tomé por sorpresa en tribuna y la bancada de los mafiosos se puso histérica. pic.twitter.com/i9KCzKN74V — Lilly Téllez (@LillyTellez) April 29, 2026

Lilly Téllez puntualizó que este momento es muy importante en la historia de México, ya que, afirmó, se empiezan a señalar con nombre y apellido los “mafiosos” de Morena.

Ante las declaraciones de la senadora panista, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, advirtió que le quitaría el sonido por no apegarse al tema. Sin embargo, la panista se retiró de tribuna tras haber celebrado la decisión del gobierno de Estados Unidos.