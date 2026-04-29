Banco del Bienestar depositará hasta 24,000 pesos el 30 de abril: requisitos y beneficiarios

Los apoyos económicos se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar a personas registradas en el padrón del programa.. Foto: Pixabay/ Programas Bienestar/ Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Gobierno de México informó que el Banco del Bienestar iniciará la dispersión de apoyos económicos a partir del 30 de abril de 2026 para personas beneficiarias del programa Producción para el Bienestar, dirigido a productoras y productores agrícolas de pequeña y mediana escala registrados en el padrón oficial.

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De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y por Programas para el Bienestar el 23 de abril de 2026, los depósitos se realizarán conforme al cultivo registrado por cada beneficiario. El primer grupo que recibirá el recurso corresponde a quienes producen maíz, milpa y sorgo.

La dependencia federal señaló que el apoyo económico se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios, como parte del esquema de entrega de recursos federales a personas inscritas en programas sociales.

El programa forma parte de las acciones federales orientadas a la producción agrícola en unidades de pequeña y mediana escala mediante transferencias económicas anuales que varían según el tipo de cultivo y la superficie registrada.

Beneficiarios podrán recibir hasta 24,000 pesos según superficie y cultivo registrado

El monto que pueden recibir las personas beneficiarias depende del número de hectáreas y del cultivo inscrito en el programa. En algunos casos, los apoyos pueden alcanzar hasta 24,000 pesos anuales, de acuerdo con las reglas de operación vigentes.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural estableció que el pago corresponde a un apoyo económico anual que se calcula conforme a la producción registrada por cada persona beneficiaria. El recurso se entrega mediante depósito bancario en la cuenta asociada a la tarjeta del Banco del Bienestar.

El esquema de dispersión contempla varios periodos durante el año 2026 organizados por tipo de cultivo, lo que permite distribuir los recursos de manera escalonada entre los beneficiarios del programa.

La autoridad federal indicó que el apoyo económico se entrega únicamente a personas registradas en el padrón activo y que cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Calendario oficial de pagos del programa Producción para el Bienestar en 2026

El calendario de pagos difundido por autoridades federales establece fechas específicas para la entrega de apoyos económicos a beneficiarios del programa durante el ejercicio fiscal 2026.

Las fechas programadas son las siguientes:

30 de abril: productores de maíz, milpa y sorgo

productores de maíz, milpa y sorgo 18 de mayo : productores de frijol, caña de azúcar, amaranto, ajonjolí, cacahuate, calabaza, cártamo, chía, colza, garbanzo, girasol, haba, lenteja, soya y trigo

: productores de frijol, caña de azúcar, amaranto, ajonjolí, cacahuate, calabaza, cártamo, chía, colza, garbanzo, girasol, haba, lenteja, soya y trigo 15 de junio: productores de arroz

productores de arroz 7 de septiembre: productores de café, cacao, miel, nopal, cebada, avena y otros cultivos

Estas fechas corresponden a la programación oficial de pagos del programa para el año 2026 y forman parte del calendario de dispersión de apoyos agrícolas federales.

Las autoridades indicaron que las personas beneficiarias pueden consultar información sobre su depósito en módulos de atención del programa o mediante los canales oficiales de Programas para el Bienestar.

Requisitos para recibir el depósito del Banco del Bienestar el 30 de abril

Para recibir el apoyo económico correspondiente al 30 de abril, las personas beneficiarias deben cumplir con los requisitos establecidos en el programa federal.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Estar inscritas en el padrón activo del programa Producción para el Bienestar

Tener superficie agrícola registrada y validada

Contar con tarjeta activa del Banco del Bienestar

Cumplir con los criterios establecidos en las reglas de operación del programa

Las autoridades federales señalaron que los depósitos se realizan únicamente a personas registradas y que el recurso se entrega de manera directa a la cuenta bancaria asignada.

El Gobierno de México también indicó que los apoyos de los Programas para el Bienestar se depositan exclusivamente mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, mecanismo utilizado para la entrega directa de los recursos a las personas beneficiarias.