Calor extremo consume al país; cinco estados tendrán 45 grados o más este miércoles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mayor parte de entidades de la república tendrán temperaturas superiores a 40 grados y al menos cinco de ellas podrían rebasar los 45 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además de la ola de calor, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó de rachas de viento que podrán alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora este 29 de abril.

Este miércoles, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continuará posicionada sobre el territorio mexicano, generando ambiente caluroso a extremadamente caluroso y baja probabilidad de lluvia sobre la República Mexicana.

Se mantendrá la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte, centro y sur), Aguascalientes, Zacatecas (norte y sur), Durango (noroeste, centro y sur), Sinaloa, Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán, Guerrero y Morelos.

Además en Ciudad de México, Estado de México (centro y suroeste), Guanajuato (noreste y suroeste), Querétaro (centro y norte), Hidalgo (norte), Tlaxcala (sur), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y oeste).

Por otra parte, un nuevo sistema frontal se aproximará a la frontera norte de México, interaccionará con una línea seca la cual se establecerá sobre el estado de Coahuila, propiciando lluvias y chubascos en zonas del norte y noreste del país, pronosticándose lluvias fuertes en Coahuila (este y noreste) y Nuevo León (centro y noroeste) con fuertes rachas de viento de hasta 70 km/h con posible formación de torbellinos en Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste).

Finalmente, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera al noroeste del país, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán rachas muy fuertes de viento en dicha región.

Valle de México

Condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado en el transcurso de este día. Al amanecer, ambiente templado y bruma en la región. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, sin lluvia en la Ciudad de México y probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 32 a 34 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 26 a 28 °C. Prevaleciendo la onda de calor en Ciudad de México y Estado de México (centro y suroeste). Viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios

Las lluvias fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como generar encharcamientos.

Pronóstico de lluvias para el miércoles 29 de abril:

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (este y noreste) y Nuevo León (centro y noroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico de temperaturas para el miércoles 29 de abril:

Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (norte y centro) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste), San Luis Potosí (centro, sur y este), Nayarit (norte), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro y suroeste), Oaxaca (sur y este), Chiapas (oeste), Morelos (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro), Campeche (norte), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Estado de México (suroeste) y Tabasco.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Ciudad de México y Tlaxcala.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Estado de México y Puebla.

Pronóstico de viento para el miércoles 29 de abril: