Detienen a cuatro personas por el homicidio de una familia dentro de su casa en Azcapotzalco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por el crimen en Azcapotzalco, las autoridades detuvieron a cuatro personas, tres hombres y una mujer, relacionados en el homicidio de cuatro personas al interior de su casa y en el robo de dos camionetas, y diversos objetos de valor.

El lunes se dio a conocer el homicidio de cuatro integrantes de una familia, entre ellos dos menores de edad, dentro de una casa en la colonia Nueva Santa María de la alcaldía Azcapotzalco.

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Las autoridades informaron que al arrestarlos, los sospechosos llevaban dos camionetas propiedad de las víctimas, joyas y ropa que habían robado de la casa donde ocurrió el crimen.

También se aseguraron dos armas de fuego, un silenciador, cartuchos útiles y dosis de droga.

La captura fue resultado de trabajos de investigación realizados por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con policías municipales de Atizapan de Zaragoza, del Estado de México, Secretaría de Seguridad y Fiscalía General de Justicia ambas del Estado de México, así como instancias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Leyenda

Los oficiales de la SSC llevaron a cabo diversos trabajos de investigación y el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona de Azcapotzalco, con lo que el personal del Centro de Comando y Control (C2) Poniente identificó una de las camionetas con placas de circulación del estado de Morelos posiblemente robada del predio, que se dirigió hacia el Estado de México.

En coordinación con los operadores del C5 de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, dieron seguimiento a dicho vehículo que circulaba sobre la avenida De los Maestros, en la colonia Francisco Villa, del municipio de Tlanepantla de Baz con dirección a Atizapan de Zaragoza, por lo que se implementó un cerco virtual y un despliegue operativo en tiempo real, con personal operativo de la SSC y elementos de la Policía Municipal de Atizapan.

Fue en la calzada De los Jinetes y su esquina con la avenida Parque de los Pájaros, en dicho municipio, donde se interceptó la camioneta y fueron detenidos sus tripulantes, una mujer de 24 años, y dos hombres de 21 y 36 años de edad.

El hombre que iba manejando la camioneta, al percatarse de la presencia policial efectuó detonaciones en su contra por lo que, al ver en riesgo su vida, los policías municipales y de la SSC repelieron la agresión, tras lo cual el joven de 20 años de edad resultó lesionado y por ello, bajo custodia policial, fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada; en tanto, en el sitio se aseguró un arma de fuego corta y la camioneta con placas de circulación del estado de San Luis Potosí.

La mujer y los tres hombres fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con sede en el municipio de Toluca, en el Estado de México, quien determinará su situación jurídica.