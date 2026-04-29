Dictan prisión preventiva a alcalde de Tlalnepantla por presunta agresión sexual a adolescente

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa contra Jorge Armando “N”, alcalde de Tlalnepantla, tras validar su detención por su probable responsabilidad en los delitos de violación, corrupción de menores y abuso sexual agravado contra un adolescente.

La medida cautelar fue impuesta durante la audiencia inicial, luego de que la Fiscalía Regional Oriente formuló imputación y presentó los primeros datos de prueba ante el órgano jurisdiccional.

El juzgador calificó de legal la detención realizada el pasado 25 de abril, al considerar que se efectuó en flagrancia en el municipio de Tlayacapan.

De acuerdo con la Fiscalía, el imputado fue asegurado por elementos policiales tras ser sorprendido presuntamente cuando agredía sexualmente a un adolescente en un predio ubicado a un costado de la carretera Yautepec-Tlayacapan.

La representación social señaló que los actos investigados encuadran en delitos de carácter sexual en perjuicio de una persona menor de edad, por lo que se activaron los protocolos correspondientes de atención y protección.

La audiencia se desarrolló a puerta cerrada en la Sala 1 de Ciudad Judicial de Cuautla, debido a la condición de la víctima como persona adolescente, conforme a la legislación en materia de protección de niñas, niños y adolescentes.

A solicitud del Ministerio Público especializado, el juez determinó la prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá en el Centro Estatal de Reinserción Social de Cuautla en tanto se resuelve su situación jurídica en la etapa de vinculación a proceso.

De manera paralela, integrantes del equipo de defensa del alcalde señalaron que, a su consideración, existen inconsistencias en la detención y en la puesta a disposición ante el Ministerio Público, por lo que expresaron su confianza en que en las próximas audiencias puedan obtener condiciones más favorables para su representado.

En un comunicado, la Fiscalía Regional Oriente informó que continuará con la integración de la carpeta de investigación para sustentar la solicitud de vinculación a proceso.

En apego al principio de presunción de inocencia, Jorge Armando “N” será considerado inocente hasta que se emita una sentencia condenatoria por parte de la autoridad judicial.