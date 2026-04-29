El senador Enrique Inzunza, acusado por EU, formará parte de la Comisión Permanente

Enrique Inzulza no regresó por sus pertenencias a su curul en el Senado. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Congreso de la Unión aprobó a los 37 legisladores que integrarán la Comisión Permanente en el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura.

El Pleno del Senado aprobó, con 98 votos a favor, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa a los 18 senadores titulares y sus sustitutos, entre ellos al legislador morenista Enrique Inzunza Cázarez, quien este día fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Insunza estuvo presente en la sesion ordinaria del Senado, pero ya no se presentó a la sesión donde se aprobó la conformación de la Comisión Permanente. En su curul quedaron olvidados sus pertenencias personales.

Por Morena integrarán el órgano, como titular, Laura Itzel Castillo Juárez, Verónica Noemí Camino Farjat, Enrique Inzunza Cázarez y Óscar Cantón Zetina.

También Homero Davis Castro, Julieta Ramírez Padilla, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, María Martina Kantún Can y Ana Lilia Rivera Rivera.

Por el PAN, Enrique Vargas del Villar, Mayuli Latifa Martínez Simón y Lilly Téllez García.

Los integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) serán Juanita Guerra Mena, como titular, y Jorge Carlos Ramírez Marín.

Del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la senadora Carolina Víggiano Austria y Manuel Añorve Baños.

En representación del Partido del Trabajo integrarán la Comisión Permanente Lizeth Sánchez García; por Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda Hoeflich.

Integrantes de la Cámara de Diputados

Por su parte, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 371 votos a favor a los integrantes de la Cámara de Diputados de la Comisión Permanente para el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura.

Por Morena estarán: Gabriel García Hernández, Alma Rosa de la Vega Vargas, Arturo Ávila Anaya, Margarita Corro Mendoza, Joaquín Cebadúa Alba, María del Rosario Orozco Caballero, Alberto Chavarín Maldonado, Beatriz Andrea Navarro Pérez, Gabino Morales Mendoza y Yoloxin Lizbeth Domínguez Zerna.

Por parte del PAN, Kenia López Rabadán, Verónica Pérez Herrera y Marcelo de Jesús Torres Cufiño.

Por el PVEM Cindy Winkler Trujillo y Marco Antonio de la Mora Torreblanca; por el PT, Reginaldo Sandoval Flores y Maricarmen Bernal Martínez.

Por el PRI, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, y por MC Jibrán Ramírez Reyes.