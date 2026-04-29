Es asunto político; no conozco alguna “prueba contundente” contra Rocha ni Inzunza: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que las imputaciones del Departamento de Justicia de Estado de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Mora, y el senador Enrique Inzunza, son un asunto político y aseguró que hasta el momento no hay “prueba contundente” contra ellos.

“Nosotros vamos a arropar siempre la ley y la justicia, sin excepción. Siempre la ley, la verdad y la justicia. Y mientras no se compruebe la responsabilidad penal de una persona, todos tienen derecho a ser aplicados o a que se aplique el principio de presunción de inocencia, todos por disposición constitucional de la Carta Magna.

“Yo lo que digo que vamos, vamos siempre a defender la ley, la verdad y la constitución, siempre, siempre. Si la ley lo protege, todos tenemos que estar con él…

“Ante la ausencia de lo jurídico, es un asunto político, y hasta este momento yo no conozco ninguna prueba. No tengo conocimiento de prueba contundente sobre la culpabilidad de personas. Cuando las tenga, pasaré de considerar un asunto político a un asunto jurídico”, enfatizó.

Este miércoles, el Departamento de Justicia estadunidense acusó formalmente de narcotráfico y de colusión con el Cártel de Sinaloa al gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al senador del mismo partido, Enrique Inzunza Cázares, y a otras ocho personas.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que el gobierno de Donald Trump envió “solicitudes de detención” al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, aunque la Cancillería comentó que estas peticiones no cuentan con “elementos de prueba”.