Estos son los 10 funcionarios mexicanos vinculados con el Cártel de Sinaloa

NUEVA YORK (AP) — El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos, tanto activos como retirados, fueron acusados de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en una acusación formal estadunidense que se hizo pública el miércoles en Nueva York.

Los cargos se dieron a conocer en un comunicado de prensa emitido por las autoridades federales. Ninguno de los acusados se encontró detenido.

Los acusados en los documentos judiciales hechos públicos en el tribunal federal de Manhattan son funcionarios gubernamentales o de las fuerzas del orden del estado norteño de Sinaloa.

Según la acusación habrían desempeñado un papel esencial al ayudar al Cártel de Sinaloa a transportar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos.

Los vinculados con el narcotráfico