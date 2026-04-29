Estos son los 10 funcionarios mexicanos vinculados con el Cártel de Sinaloa

Cártel de Sinaloa
Estos son los 10 funcionarios mexicanos vinculados con el Cártel de SinaloaSegún la acusación habrían desempeñado un papel esencial al ayudar al Cártel de Sinaloa a transportar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos.
NUEVA YORK (AP) — El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos, tanto activos como retirados, fueron acusados de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en una acusación formal estadunidense que se hizo pública el miércoles en Nueva York.
Los cargos se dieron a conocer en un comunicado de prensa emitido por las autoridades federales. Ninguno de los acusados se encontró detenido.
Los acusados en los documentos judiciales hechos públicos en el tribunal federal de Manhattan son funcionarios gubernamentales o de las fuerzas del orden del estado norteño de Sinaloa.
Según la acusación habrían desempeñado un papel esencial al ayudar al Cártel de Sinaloa a transportar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos.
Los vinculados con el narcotráfico
- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa
- Alberto Jorge Contreras Núñez, Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa
- Gerardo Merida Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Rocha entre 2023 y 2024
- José Antonio Dionisio Hipolito, director de la policía estatal entre 2017 y 2022
- Juan Valenzuela Millán, comandante de la policía de municipal de Culiacán,
- Enrique Inzunza Cazarez, senador mexicano; ex secretario general de Sinaloa
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa
- Damaso Castro Zaavedra, Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
- Marco Antonio Almanza Avilés, Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa