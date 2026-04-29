Infonavit puede prestar hasta 150 mil pesos para equipar la vivienda: requisitos

El crédito para muebles del hogar tiene respaldo en artículos de la Ley del Infonavit. Solo algunos trabajadores pueden solicitarlo.. Foto: Infonavit/ Pixabay/ Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) puede otorgar créditos a trabajadores para mejorar o equipar su vivienda, incluyendo la compra de muebles y electrodomésticos, siempre que cumplan con requisitos laborales y financieros establecidos en la Ley del Infonavit y en las reglas de operación del instituto.

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El fundamento legal para este financiamiento se encuentra en el Artículo 3 de la Ley del Infonavit, que establece que el instituto debe operar un sistema de financiamiento para que los trabajadores obtengan crédito destinado a:

Adquisición

Construcción

Reparación

Ampliación

Mejoramiento de sus habitaciones

Este marco jurídico permite que los créditos se utilicen en mejoras del hogar, lo que incluye equipamiento doméstico cuando forma parte del uso habitacional.

El instituto administra estos créditos mediante esquemas de mejoramiento de vivienda, como el programa conocido como Mejoravit, que permite a los derechohabientes solicitar financiamiento para realizar adecuaciones en su vivienda o adquirir bienes relacionados con su funcionamiento.

La Ley del Infonavit permite créditos para mejorar la vivienda, incluyendo equipamiento del hogar

La legislación vigente establece que el instituto puede financiar acciones relacionadas con el mantenimiento y mejora de la vivienda de los trabajadores.

El Artículo 3 de la Ley del Infonavit señala que el instituto tiene la obligación de facilitar créditos para mejorar las habitaciones de los trabajadores, lo que constituye la base jurídica para programas que permiten adquirir bienes destinados al hogar. Este tipo de financiamiento no se limita a obras estructurales, sino que puede incluir equipamiento cuando forma parte del mejoramiento de la vivienda.

Las disposiciones oficiales del instituto indican que los recursos del crédito deben utilizarse exclusivamente en la vivienda y en conceptos vinculados con su uso habitacional. Por esta razón, el financiamiento no puede destinarse a gastos personales, viajes o actividades comerciales.

El monto máximo del crédito depende de factores como el salario del trabajador, su capacidad de pago y el saldo acumulado en su subcuenta de vivienda, de acuerdo con los lineamientos del instituto.

Solo trabajadores con empleo formal y puntos suficientes pueden solicitar el crédito

La Ley del Infonavit establece que el acceso a los créditos está condicionado a la relación laboral del trabajador y a su cumplimiento de requisitos administrativos.

El Artículo 42 de la Ley del Infonavit señala que el instituto debe otorgar créditos a los trabajadores que reúnan las condiciones necesarias para garantizar su pago. Estas condiciones incluyen la existencia de una relación laboral vigente y la disponibilidad de recursos en la subcuenta de vivienda.

Además, las reglas de otorgamiento del instituto establecen que el trabajador debe:

Tener empleo formal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Contar con puntos suficientes en el sistema del Infonavit

Autorizar el descuento del crédito vía nómina

Cumplir con la capacidad de pago requerida

Estos requisitos determinan quiénes pueden acceder al financiamiento y el monto que pueden recibir.

El crédito para muebles o mejoras es un préstamo que genera intereses y se paga mediante descuentos salariales

La legislación del instituto establece que los créditos otorgados a los trabajadores generan intereses y deben pagarse en plazos definidos.

El Artículo 44 de la Ley del Infonavit indica que los créditos se otorgarán con tasas de interés y que los pagos se realizarán mediante descuentos al salario del trabajador. El mismo artículo establece que el plazo y las condiciones del crédito deben definirse conforme a las políticas del instituto y a la capacidad de pago del solicitante.

Esto significa que el financiamiento para muebles o mejoras del hogar funciona como un préstamo formal y no como un apoyo económico gratuito.

El instituto también establece que el monto autorizado puede utilizarse para adquirir bienes necesarios para la vivienda, como muebles básicos, materiales de construcción y equipo doméstico, siempre que se destinen al uso habitacional.

El derecho a solicitar un crédito de vivienda se basa en la Constitución y en la Ley del Infonavit

El sistema de financiamiento del Infonavit tiene su origen en el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación de crear un fondo nacional de vivienda para los trabajadores.

Este artículo constitucional señala que los trabajadores tienen derecho a un sistema que les permita obtener crédito para adquirir o mejorar su vivienda. La Ley del Infonavit desarrolla este mandato y define las reglas bajo las cuales el instituto puede otorgar financiamiento.

Como resultado, los créditos para mejorar o equipar la vivienda forman parte del sistema legal de vivienda para trabajadores formales y se otorgan conforme a las disposiciones establecidas en la legislación vigente.