“La cooperación judicial no es optativa”: American Society exige respuesta pronta al caso Rocha

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La organización American Society of Mexico (AmSoc) pidió una pronta respuesta al gobierno de México a la acusación del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros políticos morenistas por presuntos vínculos con el narcotráfico.

En un comunicado, la AmSoc informó que tomó nota de la solicitud formal presentada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York al Gobierno de México para la aprehensión de Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios vinculados a investigaciones en curso.

“Los procesos judiciales estadounidenses se rigen por estándares rigurosos de investigación y debido proceso. En ese marco, American Society of Mexico señala con claridad que la cooperación judicial entre Estados Unidos y México no es optativa: es un imperativo derivado de los tratados, acuerdos y compromisos bilaterales que ambos países han asumido en materia de seguridad y combate al crimen organizado”, señaló la organización que apoya y coordina los esfuerzos y actividades de empresas, personas y grupos civiles estadunidenses operando en México.

“Los hechos que hoy adquieren visibilidad pública forman parte de un entramado judicial de largo alcance, vinculado directamente a la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y a las consecuencias estructurales que dicho acontecimiento ha tenido sobre grupos criminales con presencia en Sinaloa y con ramificaciones transnacionales. La gravedad del contexto exige respuestas institucionales a la altura del desafío”, advierte la organización encabezada por Larry Rubin y de la cual es presidente honorario el embajador de Estados Unidos en México.

American Society of Mexico pide pronta respuesta en mecanismos de cooperación. pic.twitter.com/OeGmqIxuw8 — American Society of Mexico (@amsocmx) April 30, 2026

“Por ello, American Society of Mexico exhorta al Gobierno de México a responder con celeridad, transparencia y plena disposición institucional ante los mecanismos de cooperación judicial activados por las autoridades estadounidenses”, apuntó la agrupación que, según su página web, representa a dos millones de estadunidenses que viven en el país.

La credibilidad de México como socio estratégico —económico, comercial y de seguridad— se juega también en la forma en que enfrenta estas circunstancias, dice el pronunciamiento, en el que se recuerda que México es hoy el principal socio comercial de los Estados Unidos.

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