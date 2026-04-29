“La gente está contenta y nos apoya”: Sheinbaum sobre liderar aprobación presidencial en la región

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el miércoles 29 de abril de 2026. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- “La gente está contenta y nos apoya”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum al ranking de CB Global Data de marzo 2026, que la posiciona en primer lugar en aprobación entre los mandatarios de América Latina.

En una de las conferencias más breves de la jefa del Ejecutivo federal, en la que participaron presidentes de las cámaras en los ramos relacionados con la siderurgia, únicamente permitió preguntas sobre el tema del acuerdo que firmó con el sector y evitó que hubiera planteamientos de otro tipo, salvo quienes, de forma insistente, preguntaron sobre su “alta aprobación” en encuestas y el ranking mencionado.

En dicha medición se ubica a Sheinbaum Pardo en primer lugar con 72.3 por ciento; le sigue Nayib Bukele, con 71.8%; y, en tercer lugar, Luis Abinader, de República Dominicana, con 58.7%.

Dijo que el reconocimiento a nivel internacional es “al pueblo de México, a que la gente está contenta y nos apoya porque sabe que estamos trabajando para la gente y vamos a seguir haciéndolo. Miren, así como hoy acordamos algo entre todos y todas, ayer fue lo mismo”.

La mandataria no mostró resistencia a hablar de este tema que no tenía relación con el acuerdo firmado esta mañana en Palacio Nacional, como sí lo expresó en preguntas que pudieran significar abordar otros temas.

También se refirió al acuerdo que firmó con el sector gasolinero la tarde de este martes, para ajustar el precio del diésel en 27 pesos máximo por litro, a partir de la siguiente semana.

Estos temas, incluidas las encuestas de aprobación la actual administración, fue lo único que se destacó este miércoles en la conferencia presidencial, en medio de temas que han generado controversia, como la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional al gobierno de Chihuahua y la diferencia que hace con el gobierno de Estados Unidos a quien les aplicará el “caso de excepción”, así como el proceso pendiente de deportación o extradición de Argentina a México del contraalmirante Fernando Farías, sobrino político de Rafael Ojeda, secretario de Marina del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por contrabando de combustible; también, la reciente información del asesinato de una familia en la Ciudad de México, presuntamente, por negarse a pagar “cobro de piso”.