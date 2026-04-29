México debe hacer más en la frontera y rápido: Secretario de Defensa de EU

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, comparece ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes en una reunión sobre el presupuesto del Departamento de Defensa para el año fiscal 2027, en el Capitolio. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos exigió al gobierno mexicano “intensificar aún más sus esfuerzos y que deben hacerlo con rapidez".

Hegseth también reconoció progresos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la seguridad en la frontera de México-EU.

Hegseth enfrentó este miércoles preguntas de los legisladores el miércoles por primera vez desde el inicio de la guerra con Irán, una decisión que según los demócratas ha derivado en un conflicto costoso e innecesario, librado sin aprobación del Congreso.

La audiencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes se celebra para debatir la propuesta de presupuesto militar del gobierno para 2027, que elevaría el gasto en defensa a una cifra histórica de 1,5 billones de dólares. Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, previsiblemente subrayarán la necesidad de más drones, sistemas de defensa antimisiles y buques de guerra.

Conflicto en Irán

Los demócratas recibieron el miércoles con escepticismo al secretario de Defensa Pete Hegseth, quien enfrentó preguntas de los legisladores por primera vez desde el inicio de la guerra con Irán, una decisión que muchos consideran ha derivado en un costoso e innecesario conflicto librado sin aprobación del Congreso.

La audiencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes se celebró para debatir la propuesta de presupuesto militar del gobierno para 2027, que elevaría el gasto en defensa a una cifra histórica de 1,5 billones de dólares. Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, previsiblemente subrayarán la necesidad de más drones, sistemas de defensa antimisiles y buques de guerra.

Los demócratas rápidamente centraron la atención en el aumento desmedido de los costos de la guerra, la merma en las municiones de Estados Unidos y el bombardeo de una escuela que mató a niños. Algunos legisladores también podrían cuestionar la manera en que el presidene Donald Trump está tratando a países aliados y cuán preparada estaba la fuerza militar para derribar drones iraníes, algunos de los cuales penetraron defensas y mataron o hirieron a tropas estadunidenses.

Hegseth ha evitado responder públicamente a preguntas de legisladores sobre la guerra, aunque él y Caine han ofrecido sesiones informativas televisadas desde el Pentágono. Hegseth usualmente responde a preguntas de periodistas derechistas y cita pasajes de la Biblia para arremeter contra los medios tradicionales.