Morelos suma 11 ataques armados en seis días tras relevo en la SSPC

CUERNAVACA, Mor. (apro).- A seis días del nombramiento del general José Luis Bucio Quiroz como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos y del despliegue del Plan Integral de Seguridad “Morelos Seguro”, la entidad ha registrado múltiples hechos de violencia en al menos ocho municipios.

De acuerdo con un recuento hemerográfico de los eventos reportados, en ese periodo se contabilizan 11 ataques armados, con saldo de 15 personas asesinadas, 4 personas lesionadas y el hallazgo de al menos seis personas localizadas sin vida en condiciones de violencia, en distintos puntos del estado.

Los hechos se han registrado en municipios como Huitzilac, Cuernavaca, Jiutepec, Amacuzac, Temixco, Coatetelco, Cuautla, Oaxtepec y Tepoztlán, con eventos que incluyen ataques directos con arma de fuego, incendios provocados, robo con violencia y localización de cuerpos.

Las acciones del Plan Integral de Seguridad “Morelos Seguro” están bajo la coordinación del comandante en jefe de la Guardia Nacional en el estado de Morelos, quien encabeza la operación interinstitucional entre corporaciones federales y estatales. Como parte del despliegue, se ha observado la llegada de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en patrullas y operativos uniformados, así como la incorporación de personal de inteligencia e investigación que opera de civil en distintas zonas de la entidad.

En Huitzilac, en el poblado de Tres Marías, un hombre fue asesinado a tiros (viernes 23). En ese mismo municipio, en el fraccionamiento Sierra Encantada, fueron localizados los cuerpos de un hombre y una mujer dentro de una vivienda (viernes 23).

En Cuernavaca, un ataque a balazos contra una vivienda en la colonia Lázaro Cárdenas del Río dejó impactos en el inmueble y un mensaje escrito (viernes 23), sin personas lesionadas.

En Jiutepec, una mujer fue víctima de robo con violencia al salir de una sucursal bancaria en Paseo Cuauhnáhuac (viernes 23).

En Amacuzac, sobre la carretera federal Cuernavaca–Taxco, un ataque armado dejó dos personas muertas; una mujer falleció posteriormente en un hospital (viernes 23).

En Temixco, fue localizada una cabeza humana dentro de una cubeta a un costado de la carretera federal Cuernavaca–Taxco (domingo 25).

En Jiutepec, en el poblado de Tejalpa, fue localizado el cuerpo de un hombre dentro de un tambo (lunes 26).

En Cuernavaca, en Chamilpa, un ataque armado dejó una persona muerta y otra lesionada (lunes 26). En la colonia Jardines de Zoquipa, otro hecho armado dejó un hombre sin vida (martes 27).

En Jojutla, un ataque en un autolavado dejó a un hombre con heridas graves por arma de fuego (lunes 26).

En Oaxtepec, un ataque contra el hotel “Posada El Amigo Raúl” provocó daños por disparos de arma de fuego y una movilización posterior tras detenciones (lunes 26).

En Cuautla, sujetos armados ingresaron al bar “María Bonita”, rociaron combustible y provocaron un incendio que dejó dos personas lesionadas por quemaduras (miércoles 28).

En Coatetelco, fue localizado un mototaxi calcinado con un cuerpo en su interior (martes 27).

En Huitzilac, en el paraje Fierro del Toro, fue localizado el cuerpo de un hombre con impactos de arma de fuego sobre un camino de terracería (miércoles 28).

En Tepoztlán, fueron hallados dos cuerpos en estado de descomposición en las inmediaciones de la carretera La Pera–Cuautla (miércoles 28).