"Morena es un narcopartido”: PRI acusa por imputación de EU contra Rocha Moya por vínculos con narco

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Tras la denuncia de Estados Unidos contra 10 funcionarios públicos de Sinaloa, incluyendo al gobernador Rubén Rocha Moya, acusándolos de vínculos con “Los Chapitos”, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) afirmó que Morena es un “narcopartido”.

Este miércoles la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York señaló formalmente a Rocha Moya por presuntos delitos de conspiración para importar narcóticos a EU, conspiración para la poseer de armas de alto poder y dispositivos destructivos, y posesión de armas de alto poder y dispositivos destructivos.

A través de sus redes sociales, el PRI aseguró que la acusación de Estados Unidos no es un asunto menor, sino que confirma lo que “millones de mexicanos viven a diario”.

“La violencia, el control territorial del narcotráfico y la impunidad no son coincidencias; son el resultado de un gobierno que ha tolerado, encubierto e incluso participado en estas redes”, se lee en la publicación de X.

El partido tricolor señaló a Morena como responsable directo del clima de violencia que azota al país. Asimismo, subrayó que ganaron elecciones mediante la intimidación, el soborno y estructuras criminales. “Hoy, esas decisiones están costando vidas en México”, sostuvo el PRI.

Confirmado: Morena es un narcopartido.



Estados Unidos señala formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al senador Enrique Inzunza Cázarez; a Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán; así como a Enrique Díaz Vega; a Dámaso Castro Saavedra; a… pic.twitter.com/1D3lgeY3Kf — PRI (@PRI_Nacional) April 29, 2026

Los funcionarios imputados son: Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa; el senador morenista Enrique Inzunza Cazarez; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; así como Enrique Díaz Vega; Marco Antonio Almanza Avilés; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”; Gerardo Mérida Sánchez; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.

“Exigimos una cosa clara: una investigación exhaustiva y la detención inmediata de todos los implicados. México no puede seguir en manos de quienes pactan con el crimen”, enfatizó el PRI.