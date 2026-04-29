No hay pruebas y se violó confidencialidad: Morena ante caso de Rubén Rocha Moya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para la dirigencia nacional de Morena, las solicitudes de extradición hechas por el gobierno de Estados Unidos tienen dos puntos relevantes: no se ofrecieron pruebas y se violó la confidencialidad establecida en los acuerdos de extradición.

Sin mencionar al gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, ni al grupo de militantes morenistas y exfuncionario públicos acusados en una corte neoyorkina, Morena fijó esta noche una postura de confianza, pero en la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de su vocero, la FGR informó que no se adjuntaron pruebas para las solicitudes de extradición y que analizarían el pedimento.

Bajo esa misma idea, el comité nacional morenista que encabeza aun Luisa María Alcalde Luján, emitió el comunicado en el que respalda la actuación institucional del gobierno de México, frente a “las solicitudes de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos”.

Haciendo eco también de la cancillería, Morena informa que las solicitudes deben seguir un proceso claro para determinar su existen elementos jurídicos suficientes para proceder.

Añade:

“No podemos dejar de mencionar dos puntos relevantes: uno, que se solicite una extradición sin ningún elemento de prueba” y dos, que la comunicación de la embajada de Estados Unidos “viola la confidencialidad establecida en los tratados internacionales, afectando la confianza que debe regir la cooperación entre ambos países”.

De la lista enviada por el gobierno estadunidense, además de Rocha Moya hay otras dos personas que ocupan cargos con protección constitucional: el senador Enrique Inzunza Cázares y el alcalde de Culiacán, la capital sinaloense, Juan de Dios Gámez Mendívil, los tres han llegado a sus cargos por Morena.

La relevancia del asunto llevó al gobernador Rocha Moya a rechazar las acusaciones y exponer que el ataque es contra Morena y sus principales liderazgos.

Hoy, el partido gobernanete en México, cerró su postura en los siguiente términos: