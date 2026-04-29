“¿No tiene ningún temor?”, le preguntan a Adán Augusto tras acusación a Rocha Moya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de que Estados Unidos presentó cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico, el senador Adán Augusto López rechazó dar declaraciones a la prensa, argumentando que tiene derecho a no responder.

El senador fue abordado por los reporteros, quienes le preguntaron si no tiene miedo de ser señalado por sus presuntos vínculos con el líder de la asociación delictiva “La Barredora’, Hernán Bermúdez Requena, cuando el legislador fue gobernador de Tabasco.

-Obligado preguntarle sobre estas acusaciones, señor.

-Ya saben que yo no doy declaraciones. Muchas gracias.

-Oiga, pero es grave esta imputación.

-Yo no doy declaraciones. Muchas gracias.

-Es el mismo fiscal de distrito que acusó a Genaro García Luna.

-No doy declaraciones. Muchas gracias.

-¿No tiene temor de que vengan, porque usted también salga su nombre en esta lista de la justicia de Estados Unidos?

-No doy declaraciones. Ustedes saben que yo no doy declaraciones

-Oiga, senador, se lo pregunto con respeto: ¿Usted no teme ser involucrado en una lista?

-Con espeto le respondo que yo no doy declaraciones.

-¿No tiene ningún temor que salga en una lista así?

-Con respeto le respondo que yo no doy declaraciones.

-¿Cuál debe de ser la actitud del gobierno mexicano?

-Yo no doy declaraciones. No acostumbro a hacerlo.

-En este caso como exención senador.

-No doy declaraciones.

-Hay una investigación en Estados Unidos ¿No teme usted que vaya a ser citado a la justicia de Estados Unidos?

-No doy declaraciones.

-¿No cree en la inocencia de su compañero?

-Yo no doy declaraciones. No acostumbro a hacerlo.

-Si nos ha dado algunas.

-No acostumbro a hacerlo.

-¿Nada que comentar respecto a esta situación?

-Sobre nada, yo no tengo nada que comentar.

-¿El servicio público no lo obliga a comentar estos casos?

-No, tengo un derecho que es el derecho de no emitir declaraciones.