PAN buscará juicio político contra Rocha Moya ante imputación de EU por vínculos con el narco

Los diputados del PAN en San Lázaro, el miércoles 29 de abril de 2026. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Tras darse a conocer la solicitud de extradición al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la bancada del PAN informó que solicitará juicio político contra el gobernador morenista ante las acusaciones de sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Con el argumento de que el gobierno federal ha hecho “deportaciones fast track” de personas señaladas por vínculos con el narcotráfico, el grupo parlamentario del PAN pidió que el gobernador sea trasladado a EU mañana, tras haber sido imputado por los delitos de conspiración para importar narcóticos, conspiración para la poseer de armas de alto poder y dispositivos destructivos y posesión de armas de alto poder y dispositivos destructivos.

Esto en referencia la entrega de 29 presuntos capos, entre ellos Rafael Caro Quintero, que realizó el Gabinete de Seguridad, según el secretario Omar García Harfuch, en febrero de 2025. De acuerdo con el gobierno, no fueron “deportaciones”.

“Está muy fácil. Ustedes han hecho deportaciones fast track, lo llaman traslado administrativo. Así, por traslado administrativo, que mañana se lleven a Rocha Moya”, exigió el diputado panista César Ismael Damián Retes en Tribuna, ya que, señaló, lo sucedido hoy confirma que el gobernador de Sinaloa es “un narcogobernador”.

“Hoy se confirma lo que ya sabíamos. Rubén Rocha Moya es un narcogobernador. Todo su gobierno fue señalado de ser un narcogobierno, ni más ni menos. Y así están todos los estados en donde gobierna Morena. Vivimos bajo el yugo de su narcogobierno”.

Agregó: “Que no nos sorprenda que siga Marina del Pilar en Baja California, o Américo Villarreal el narcogobernador en Tamaulipas. Siguen ellos, lo sabe el pueblo de México, son unos narcopolíticos. Y hoy, por primera vez en la historia de nuestro país, un gobernador en funciones es solicitado por la justicia de otro país”.

El panista aseveró que su partido buscará el juicio político: “Si lo que les preocupa es la formalidad, aquí les anuncio que Acción Nacional vamos a presentar la solicitud formal de juicio político contra Rocha Moya, a ver si con esa misma celeridad la desahogamos, porque Rubén Rocha Moya debe responderle a la justicia de Estados Unidos, y aquí, aunque sea desde una celda, debe responderle al pueblo de México, porque él llegó al gobierno de Sinaloa con la complicidad de Andrés Manuel López Obrador”.

El diputado albiazul también pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que no defienda a Rocha Moya para no poner en riesgo el tratado de libre comercio (T-MEC).