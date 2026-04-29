PT denuncia persecución penal contra académicos de la UABJO opuestos a candidato de Salomón Jara

OAXACA, Oax. (apro) .- La diputada federal del Partido del Trabajo, Margarita García García denunció que la Fiscalía General de Justicia integra carpetas de investigación y ha pedido órdenes de aprehensión en contra de 27 catedráticos y líderes sindicales de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), por oponerse al candidato del gobernador Salomón Jara Cruz.

Desde el Congreso de la Unión, la legisladora del PT señaló también que el exsecretario de finanzas, Farid Acevedo López, no cumple con los requisitos que manda la convocatoria a rector, lanzada el lunes 27 de abril por la máxima casa de estudios de Oaxaca.

Y es que, a decir de la legisladora, el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Universidad marca como requisito que el candidato a rector debe de cumplir con cinco años consecutivos de servicio a la universidad, inmediatos a la convocatoria, y Farid renunció como secretario de finanzas el 13 de marzo pasado y dejó la universidad desde diciembre de 2022.

En conferencia de prensa, García García detalló que se han realizado despidos injustamente y levantado actas, asimismo se han librado ordenes de aprehensión contra 27 universitarios, entre ellos el contralor Rafael Martínez Martínez, por ser?hermano del candidato opositor Enrique Martínez.

En la Cámara de Diputados federal lanzó varias preguntas: “¿Qué le pasa a Salomón Jara? ¿Por qué tanta hambre de poder para tratar de imponer un candidato que los universitarios no quieren?”

"Salomón Jara Cruz nuevamente vuelve a meter las manos donde no le corresponde. Te recuerdo, gobernador, que la universidad es autónoma, y pregúntale a tus asesores qué es la autonomía porque no lo sabes. Estás imponiendo a Farid Acevedo, tu facturero, el anterior secretario de finanzas, que bastante daño hizo a las arcas del Estado y ahora lo pretende hacer con la universidad".

“Farid, entiende, ten dignidad”, le reclamó Margarita García al exfuncionario.

Al tiempo que hizo “un llamado a los universitarios a votar con dignidad en contra del candidato del gobierno del estado, que no tiene otra pretensión que la de seguir saqueando las arcas universitarias”.

La integrante de la Comisión de Transparencia del Congreso federal pidió al auditor superior de la federación, Aureliano Hernández, que proceda con todo el peso de la ley en contra del actual rector, Christian Carreño López, al cerrar su administración con un faltante de comprobación por 102 millones de pesos.