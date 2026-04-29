Ricardo Anaya exige comparecencia de Rocha Moya tras imputación por vínculos con Los Chapitos

El panista Ricardo Anaya reacciona a las acusaciones de EU hacia el gobernador Rubén Rocha Moya. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de que el gobierno de Estados Unidos informó que está investigando al gobernador de Sinaloa por supuestos vínculos con el narcotráfico, el senador panista exigió una comparecencia de Rubén Rocha Moya.

En Tribuna, el coordinador de la bancada panista en el Senado pidió que ya que se instalé la Comisión Permanente se cite al gobernador para que explique por qué está acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

“Y quiero decir que la tarea que va a tener que desempeñar esta Comisión Permanente, a partir de su instalación y sesionando todos los miércoles, va a ser fundamental en el contexto político que estamos viviendo.

“Porque ya es oficial que hay una acusación formal, penal, por narcotráfico en los Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya…Y yo quiero decir que durante las sesiones de la Comisión Permanente que se instala el día de hoy, vamos a exigir la presencia de Rocha Moya.

“Queremos que haya claridad, que explique cómo es que está acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Ese será un tema fundamental en la Comisión Permanente, y el PAN estará bien representado”, declaró.

El senador panista recordó que hace dos sesiones solicitó que se citara al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al Senado de la República.