Rocha Moya podría enfrentar cadena perpetua por presuntos vínculos con Cártel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podría enfrentar cadena perpetua en Estados Unidos por delitos que le imputa el gobierno de ese país, a través de su Departamento de Justicia.

Este miércoles, el fiscal federal Jay Clayton para el Distrito Sur de Nueva York, y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance C. Cole, anunciaron hoy la apertura de una acusación formal contra el gobernador y nueve funcionarios de su círculo político.

"Los acusados son todos funcionarios actuales o anteriores de alto rango del gobierno y de las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya", explicó la Fiscalía y detalló que se les acusa de cargos de conspiración para importar narcóticos a EU, conspiración para la poseer de armas de alto poder y dispositivos destructivos, y posesión de armas de alto poder y dispositivos destructivos.

De acuerdo con la Fiscalía, por esos cargos, el gobernador podría ser condenado a cadena perpetua con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión, de ser declarado culpable.

Los demás acusados enfrentarían la misma pena, excepto, Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, quien podría ser sentenciado obligatoriamente a cadena perpetua.

Estos son los otros nueve funcionarios acusados por la Fiscalía: