Rubén Rocha Moya debe explicar acusaciones, igual que Maru Campos: Clemente Castañeda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda, consideró que, así como le exigieron a la gobernadora de Chihuahua que diera la cara por las acusaciones en su contra, también el mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, debe enfrentar las acusaciones de Estados Unidos.

En charla con medios en el Senado, el senador afirmó que, aunque siempre defenderán la presunción de inocencia, es necesaria una explicación puntual y exhaustiva.

“El día de ayer en este Senado de la República le pedimos a la gobernadora María Eugenia Campos, de Chihuahua, que diera la cara y que diera por supuesto una explicación puntual de todas las sospechas y acusaciones que hay en su contra. Eso es lo menos que le podemos exigir a una gobernadora.”

“Lo mismo le exigimos al gobernador de Sinaloa. Pues claro que tiene que dar la cara, claro que tiene que dar una explicación. No es un asunto menor la acusación. Y aunque nosotros siempre vamos a defender la presunción de inocencia, lo menos que requiere este caso, repito, es una explicación puntual y una explicación exhaustiva”, afirmó.

Clemente Castañeda también resaltó que este país se ha gobernado a partir de un pacto de impunidad desde hace muchos años y es momento que ese pacto de impunidad se rompa.

“El Gobierno de la República ha tenido la oportunidad de avanzar en la lucha contra la corrupción y en la lucha contra el narcotráfico y lamentablemente no lo ha hecho. Me parece que también esta es una respuesta al letargo en el que ha estado el gobierno mexicano”, expresó.