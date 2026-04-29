Rubén Rocha Moya rechaza acusación de vínculos con el narco: “es un ataque a la 4T”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador Rubén Rocha Moya rechazó las acusaciones del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, de presunta colusión con una facción del Cártel de Sinaloa, específicamente “Los Chapitos”.

En su cuenta de X, el mandatario sinaloense consideró que la acusación dada a conocer este miércoles no sólo es un ataque a su persona, sino al movimiento de la Cuarta Transformación.

“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, publicó Rocha Moya, y continuó: “Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa.

“Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable”.

El fiscal Clayton y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance C. Cole, anunciaron este miércoles la apertura de una acusación formal contra el gobernador y funcionarios de su círculo político.

“A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”, concluye Rocha Moya.