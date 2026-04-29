Sheinbaum firma acuerdo para fomentar la industria siderúrgica mexicana

La presidenta Claudia Sheinbaum firma el acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana, que se considera histórico y se da entre el escenario de complicaciones en el sector, con el gobierno de Estados Unidos.

Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que al terminar el sexenio esperan que adquiera más de millón de toneladas de acero.

El objetivo es que lo que compre el gobierno federal sea más acero producido en México y se compone de tres ejes: compras públicas, política industrial y financiamiento.

Por su parte, la iniciativa privada garantiza calidad en sus productos, abasto y entregas oportunas, además de precios competitivos, e impulsar el acero nacional en proyectos de infraestructura pública.

En el sector de la construcción consume el 60 por ciento del acero que se utiliza a nivel nacional.

“Quizá nunca se había hecho una firma así, es histórico, de un acuerdo para el fomento de la industria siderúrgica nacional. El objetivo, como saben, es el Plan México que tiene el objetivo de fortalecer la producción nacional y fortalecer las cadenas de suministro dentro de nuestra economía, de nuestro mercado interno”, dijo la mandataria federal.

Añadió que “es esencialmente que lo que compra el gobierno con relación al acero, sea acero mexicano o producido en México, eso es en pocas palabras”.

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, dijo que se busca garantizar la creación de empleo, el crecimiento económico y la industrialización del país, “ya que donde el Gobierno compra, el pueblo gana”.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que se trata de respaldar, promover y facilitar a la industria siderúrgica actividades, ventas y hacer equipo para que México importe menos y produzca más en el país.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), Sergio de la Maza, señaló que el acuerdo es clave para respaldar los 90 mil empleos directos e indirectos del sector, dar certidumbre a inversiones en curso y fortalecer la competitividad de la siderúrgica.