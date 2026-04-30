"Alito" Moreno exige que Rubén Rocha Moya se entregue a EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador del PRI, Alejandro “Alito" Moreno, exigió que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se entregue a las autoridades de Estados Unidos por los señalamientos de presuntos vínculos con el narcotráfico.

En conferencia de prensa, el también presidente del PRI consideró que la acusación de autoridades estadunidenses confirma los señalamientos previos de su partido.

“Lo que ha sucedido en México el día de ayer es un hecho contundente, es un hecho que confirma que integrantes del gobierno y del cártel de Morena hicieron un pacto inconfesable con el crimen organizado. Confirma lo que hemos venido señalando desde el PRI en los últimos años y, por ello, quiero hacer un recuento para que las y los ciudadanos no sólo conozcan con hechos claros, reales, veraces, se consuma, se consuma ese pacto de impunidad que han construido los narcopolíticos de Morena desde el gobierno de López Obrador con los integrantes de los cárteles del crimen organizado en México...

“¿Y qué es lo que queremos? Para no decir una palabra altisonante, que se dejen de hacer tontos y pericos, que entreguen a Rubén Rocha, que extraditen a Rubén Rocha y a todos, y los manden a Estados Unidos por una razón: porque se ha tenido que venir a investigar y hacer justicia desde otro país, porque aquí hay impunidad y no tiene nada que ver con la soberanía”, expresó.

Alejandro Moreno resaltó que no es un tema de soberanía ni un tema político, “es un tema de complicidad, es un tema de impunidad total que está haciendo el gobierno de México”.

“Que no se equivoquen estos cínicos y narcopolíticos del gobierno de Morena, este no es un tema político, este es un tema de estar con la gente. Han asesinado a más de tres mil mujeres y hombres en el estado de Sinaloa; hay más de tres mil desaparecidos. Nosotros estamos con la gente, la gente está harta; por eso no tiene nada que ver con un tema político, es un tema de justicia, de hacerle justicia a esas madres que les matan, les asesinan a sus hijos, a sus familiares, y por ello lo dijimos desde ese tiempo y aquí están todos los acusados y los imputados”, enfatizó.