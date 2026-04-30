Así han cobijado López Obrador, Sheinbaum y Morena a Rocha Moya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Antes de conocer las pruebas que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentará por la acusación formal del narcotráfico ante la Corte Federal del Distrito Sur en Nueva York, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha cuenta con el cobijo, respaldo y la defensa de la cúpula militante de Morena, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; un arropo que ha ocurrido desde hace años pese a los señalamientos de sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En julio de 2024, Ismael "El Mayo" Zambada fue capturado y trasladado a Estados Unidos, en una emboscada orquestada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán; más tarde revelaría que el día de su captura, tendría una reunión con Rocha Moya. Esto generó una ola de apoyo al político sinaloense.

Del “no estás solo” al “No parará, compadre, no parará” y desde el espaldarazo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como de la entonces presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, a esta defensa se sumaron los morenistas en las cámaras de Diputados y Senadores, así como las y los gobernadores del oficialismo.

“Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro, el gobernador Rubén Rocha Moya y lo felicito porque da la cara, no dejó pasar ni un día porque no hay casualidad”, declaró López Obrador el 10 de agosto de 2024, a dos meses de dejar la presidencia. Durante su sexenio expresó tenerle mucha confianza y lo describía como “sensible”.

En medio de esa crisis política por la revelación del encuentro que sostendría el capo con el gobernador, López Obrador y Sheinbaum Pardo hicieron una visita a Sinaloa y ahí, el tabasqueño otorgó su espaldarazo a Rocha Moya:

“Pues de una vez vamos a hablar sobre el tema y qué bien que se aclaró cuál es la situación, dónde estabas y que nunca fuiste convocado a ningún evento. Más claro ni el agua (...) nosotros tenemos muy buena relación con el pueblo estadounidense y con los gobiernos de Estados Unidos, pero hay esta tentación de querer mandar en todas partes, meter las narices en todos lados”, declaró López Obrador en un acto público, donde también previó que esta situación “como dice Chicoché: `No parará, compadre, no parará´”.

Las palabras del tabasqueño, dijo, fueron de “refrendo” a las declaraciones de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, entonces electa, y quien desde entonces también otorgó su respaldo a Rocha:

“Decirles que vamos a seguir apoyando al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a su pueblo. Que quien quiera estigmatizar a este bello estado que se quede con su historia porque hombres y mujeres de Sinaloa son buenos mexicanos y mexicanas”, enfatizó.

Apenas un día después los gobernadores que la autollamada "cuarta transformación” expresaron su “absoluto respaldo” a Rocha, “ante las mentiras y estigmatización de las que ha sido objeto”.

“Rechazamos tajantemente los falsos señalamientos realizados supuestamente por el señor Ismael Zambada García a través de su defensa legal, que pretenden vincular, sin éxito, al gobernador Rocha con esta persona detenida el pasado 25 de julio. La situación ya fue aclarada de manera puntual por el mandatario estatal”, dieron por hecho en un desplegado firmado por todos los mandatarios morenistas.

Ratificaron su confianza en Rocha Moya: “Se ha caracterizado por su honestidad y respeto irrestricto a la Ley (...) En la cuarta transformación siempre nos hemos conducido por los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Sheinbaum, en los días posteriores, siguió alimentando este apoyo al hoy acusado por Estados Unidos, al adelantar que había tenido tres años de colaboración con la administración de López Obrador, “y tendrá tres más con mi administración”.

Solo tres meses después, Luisa María Alcalde, como dirigente nacional de Morena, visitó Sinaloa donde respaldó a Rocha, asumiendo, también que el espaldarazo era desde la Federación.

“Ha habido toda una campaña alrededor de esta circunstancia, pero bien, un gobernador fuerte que tiene que continuar porque hay toda una expectativa, pero no está solo, está de la mano de la Federación y en nuestro caso también con el respaldo de Morena”, declaró.

El “no estás solo” también resonó en la Cámara de Diputados, desde octubre de 2024, como se escuchaba también en la serie de apoyos que se le dio a López Obrador en su camino para llegar al poder.

Este apoyo se repitió casi dos años después, ahora que se da a conocer las acusaciones de Estados Unidos en su contra, cuando el periodo ordinario de sesiones del Senado tuvo que terminar en una accidentada y ríspida sesión en medio de los señalamientos de la oposición contra Rocha y los intentos desde la tribuna para evitar un mayor escándalo con este tema.

Ya como presidenta, Sheinbaum Pardo no ha escatimado en expresiones de apoyo y confianza total a quien hoy enfrenta acusaciones con el narcotráfico, en el mismo país y con cargos similares a los que enfrentó el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien tras el juicio fue declarado culpable y hoy se encuentra preso.

En el resto de las visitas que la presidenta ha hecho a Sinaloa, afirmó que “Rocha está haciendo su trabajo y lo estamos apoyando en todo lo que necesite, en todos los temas y particularmente en el tema de seguridad”, como expresó en mayo de 2025.

Unas semanas antes de asumir el cargo, la entonces presidenta electa declaró sobre Rocha respecto a la detención de Zambada García: “Explicó claramente que él no tenía ningún conocimiento que, de hecho, estaba fuera del estado. Y le creemos al gobernador, es compañero del movimiento desde hace tiempo; tiene un enorme apoyo popular en Sinaloa, la gente lo quiere mucho”,

A 16 días de asumir la presidencia, Proceso preguntó a la presidenta sobre el contenido del reportaje publicado en la edición impresa de octubre, de esta casa editorial, que dio cuenta de que “documentos obtenidos por Proceso, atribuidos al Centro Nacional de Inteligencia y a servicios de vigilancia militar, daban cuenta de una investigación puntual contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y sobre su círculo cercano, como su hijo José y el titular del Servicio de Administración Tributaria estatal, José Cárdenas”.

Se le recordó que incluso con el exrector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén -asesinado el mismo día de la captura de “El Mayo” Zambada-, “impulsó para la Presidencia al ahora senador Adán Augusto López Hernández (también señalado en documentos militares de tener ligas con el narco), Rocha Moya se unió con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa, advierten los recientes reportes de inteligencia”.

Desde el gobierno federal se le daba un seguimiento personal y vigilancia.

Tras el planteamiento, la mandataria respondió: “Yo creo que no hay que especular, sino sencillamente: si hay algo, pues que se diga si hay algo; y si no, pues también que se deje de especular sobre esto (...) No olvidemos, Sinaloa no tenía homicidios; no estoy diciendo que no deba detenerse a los delincuentes, en eso todos estamos de acuerdo, que quien delinque… debe de haber cero impunidad (...) Pero no hay que especular, desde mi punto de vista, porque acusar a alguien sin pruebas, pues no es bueno. Entonces, hay que hacer que actúen las instancias correspondientes”.

-¿En caso de que resulte responsable el gobernador, ¿que se proceda conforme a como debe de ser?, se le insistió.

-Cualquiera, no hay impunidad, o sea, hay cero impunidad, pero tampoco es justo que se especule sobre un gobernador o gobernadora. Si hay pruebas, pues que se presenten.

Cuando se llevó a cabo el proceso electoral interno, en Morena, para elegir candidatura presidencial, Rocha Moya mostró su apoyo a Adán Augusto López, hoy senador, también señalado en informes de inteligencia militar por existir alusiones hacia él en algunas conversaciones de criminales.

En dicho proceso interno el gobernador refirió que se firmó un documento en el que ningún político en un cargo público podía pronunciarse a favor de ningún candidato y hubo una queja por la preferencia de mandatarios estatales que se inclinaban hacia Sheinbaum Pardo.

En una de las visitas a Palacio Nacional, al gobernador le preguntaron si lo habían citado a declarar por los señalamientos de “El Mayo” Zambada que pesaban sobre él, debido a que la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero -hoy embajador de México en Reino Unido-, debió abrir una investigación por esos hechos, lo que incluía el asesinato de Melesio Cuén. El mandatario estatal respondió: “No, no tienen por qué citarme a declarar”.

El 29 de octubre, Proceso también preguntó al fiscal General, Alejandro Gertz Manero, sobre la investigación que llevaba hasta entonces la FGR y sobre la información compartida por el gobierno de Estados Unidos sobre el traslado de Zambada.

“El delito se cometió en México, fue un secuestro, y hay una serie de investigaciones sobre los homicidios que se cometieron. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que nos informe el gobierno de los Estados Unidos? Nos ha informado una parte, pero falta otra que es fundamental: a esa persona que fue secuestrada en Culiacán, llegó por avión a una ciudad fronteriza de los Estados Unidos (...) Eso es lo que les estamos pidiendo, que nos digan por qué llegó un avión clonado, porque fue clonado en los Estados Unidos”, respondió Gertz.

Para enero de 2025, la jefa del Ejecutivo Federal enviaba mensajes a la ciudadanía sinaloense en torno a que su gobierno trabaja todos los días para atender la violencia que no cedía.

Pero lo relacionado con remover al gobernador, dijo: “Eso lo hace el pueblo, no lo hace la presidenta de la República” y argumentó que su gobierno no es autoritario.

Apoyo por los aranceles

Todavía en febrero de 2026 Rocha Moya daba la bienvenida a su estado a la presidenta Sheinbaum: “Su visita y su permanente apoyo nos comprometen a seguir entregando nuestros mayores esfuerzos para acompañarla en la gran tarea de llevar bienestar y progreso a las y los mexicanos. Podrá advertir que Sinaloa sus hombres y mujeres trabajan con entusiasmo haciendo su aporte a la construcción del segundo piso de la cuarta transformación del país. Estamos y estaremos siempre junto a usted”.

En ese mismo mes, Rocha Moya aseguró que tenía toda la disposición en colaborar en lo que le corresponde, dada la disputa que tenía Estados Unidos por imponer aranceles a cambio de que México impusiera orden en materia de seguridad.

No solo eso, en febrero del año pasado, el mismo Andrés Manuel López Beltrán, hijo de López Obrador, como secretario de Organización del partido entregó personalmente a Rocha la tarjeta de afiliación a Morena, en medio de violencia en Sinaloa y la exigencia de su remoción.

El mandatario local incluso publicó el hecho en redes sociales: “Paso a paso, este movimiento ha crecido hasta sumar a millones de mexicanas y mexicanos que hoy seguimos construyendo un futuro fundamentado en la honestidad, la justicia y la democracia”.

Destaca la declaración que Rocha dio al periodista Salvador García Soto y que éste reveló ante la pregunta de “¿Cómo se gobierna un estado con un cártel tan poderoso?

La respuesta que recibió fue: “Pues, mira Salvador, no nos hagamos pendejos. Aquí todo mundo sabe cómo está la cosa. Yo fui y hablé con ellos, los conozco porque soy de Badiraguato. Y yo fui a pedirles su apoyo. Quien te diga que quiere gobernar Sinaloa y no tiene el visto bueno de ellos, te miente. Así es la cosa aquí, para qué nos hacemos pendejos”.

No fueron menores, tampoco, las revelaciones que hizo también Rocha Moya en una presentación de la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025 donde relató que él no era el candidato de Morena a la gubernatura en 2021 sino Luis Guillermo Benítez Torres, exalcalde de Mazatlán, apodado “El Químico”, pero la decisión no respetar los resultados de la encuesta interna y, en consecuencia de imponer al candidato, la tomó el expresidente López Obrador.

Quien le comunicó esta decisión, según comentó, fue Ricardo Monreal: “Pues resulta que me vuelve a decir él mismo —y se los voy a decir— Ricardo Monreal: ‘¿Sabes qué? No eres tú; van a anunciar al mismo que traían antes. Pero te voy a dar una primicia: (…) van a suspender el anuncio, porque a mí me lo ha dicho el presidente, que él tampoco sabe por qué no eres tú el seleccionado’... ¿Y por qué se los digo? Porque en realidad había una amistad con el presidente” Andrés Manuel López Obrador, aseguró como contexto a la declaración que quedó registrada.

El anuncio de las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, es el primer gran desencuentro desde la llegada de la presidenta Sheinbaum en el que, afirma la administración de Donald Trump, se sostiene con previa investigación; y de este lado de la frontera, funcionarios de Morena replican que se trata de un asunto político.