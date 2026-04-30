Consejeros del INE impugnan nombramiento de Alejo García al frente de la Unidad de Fiscalización

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) continúan la resistencia contra la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala: Martin Faz, Carla Humphrey y Arturo Castillo impugnaron el nombramiento del tabasqueño Mario Alberto Alejo García al frente de la Unidad Técnica de Fiscalización, pues aseveraron que su perfil no cumple con los requisitos legales del cargo.

Los tres consejeros presentaron una demanda de juicio general a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la cual solicitaron la revocación del oficio de designación INE/PC/194/2026, mediante el cual Taddei oficializó el nombramiento, amparada en una maniobra orquestada por la bancada de Morena en octubre de 2024 –al margen de la reforma al Poder Judicial de la Federación–, y que otorgó a Taddei la facultad de nombrar a los titulares de las áreas clave del INE sin consultar al Consejo General.

Según los tres consejeros, el cargo por el que Alejo fue designado, de suma relevancia en el INE, necesita que su titular tenga una trayectoria demostrable en materia de fiscalización de por lo menos cinco años, requisito que el tabasqueño incumple a todas luces, pues su carrera se desarrolló más bien en el ámbito político local de Tabasco, mientras que en los últimos tres años fungió como asesor del consejero Jorge Montaño Ventura, un aliado de Taddei en el Consejo General del INE.

Faz, Humphrey y Castillo forman parte del grupo de consejeros que emprendió una batalla al interior del INE para impedir a Taddei que tome el control de la estructura del organismo autónomo; hasta principios de este mes, este grupo tenía la mayoría de las votaciones en el Consejo General, pero tras la salida de Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera, solo quedaron tres integrantes que parece dispuestos a continuar librando batallas contra la presidenta, aunque sea desde una posición minoritaria.