Cualquier extradición a EU tiene que cumplir con los requisitos legales: Mier

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en el Senado, Ignacio Mier Velazco. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en el Senado, Ignacio Mier Velazco, afirmó que cualquier solicitud de extradición debe cumplir, sin excepción, con los requisitos legales, probatorios y procesales establecidos, pues no basta el señalamiento público ni la difusión de información sin sustento jurídico.

Esto luego de que el gobierno de Estados Unidos solicitó la extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya tras acusarlo de presuntos vínculos con el crimen organizado.

En sus redes sociales, el senador morenista afirmó que cualquier solicitud en materia de extradición debe atenderse conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes aplicables y en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, incluyendo el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, cumpliendo sin excepción con los requisitos legales, probatorios y procesales establecidos.

“La colaboración entre Estados no admite presiones ni actuaciones fuera de los cauces institucionales. No basta el señalamiento público ni la difusión de información sin sustento jurídico; se requieren solicitudes formales, debidamente fundadas y acompañadas de elementos de prueba suficientes”, escribió.

El senador poblano resaltó que en México se vive en un Estado de derecho y que la colaboración entre Estados no admite presiones ni actuaciones fuera de los cauces institucionales.