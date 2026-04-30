Cumbre México-Unión Europea se realizará en mayo en la CDMX, anuncia Sheinbaum

Europa
Cumbre México-Unión Europea se realizará en mayo en la CDMX, anuncia SheinbaumLa mandataria mexicana hizo el anuncio en redes sociales. “En este marco, firmaremos junto a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el Acuerdo Global Modernizado”.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cumbre México-Unión Europea se llevará a cabo en la Ciudad de México, el próximo 22 de mayo, acordaron la presidenta Claudia Sheinbaum y António Costa, presidente del Consejo Europeo.
La mandataria mexicana hizo el anuncio en redes sociales. “En este marco, firmaremos junto a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el Acuerdo Global Modernizado”.
Afirmó que será “una gran oportunidad para profundizar nuestros lazos comerciales y abrir nuevas vías de intercambio económico, de cooperación y diálogo entre México y Europa”.
Tuvimos una productiva llamada con António Costa, presidente del Consejo Europeo, en la que acordamos llevar a cabo la Cumbre México-Unión Europea el próximo 22 de mayo en la Ciudad de México. En este marco, firmaremos junto a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión… pic.twitter.com/cE5FOCI5dI— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 30, 2026