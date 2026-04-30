Cumbre México-Unión Europea se realizará en mayo en la CDMX, anuncia Sheinbaum

Llamada telefónica de la presidenta Claudia Sheinbaum . Foto: @Claudiashein

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cumbre México-Unión Europea se llevará a cabo en la Ciudad de México, el próximo 22 de mayo, acordaron la presidenta Claudia Sheinbaum y António Costa, presidente del Consejo Europeo.

La mandataria mexicana hizo el anuncio en redes sociales. “En este marco, firmaremos junto a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el Acuerdo Global Modernizado”.

Afirmó que será “una gran oportunidad para profundizar nuestros lazos comerciales y abrir nuevas vías de intercambio económico, de cooperación y diálogo entre México y Europa”.