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Cumbre México-Unión Europea se realizará en mayo en la CDMX, anuncia Sheinbaum

La mandataria mexicana hizo el anuncio en redes sociales. “En este marco, firmaremos junto a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el Acuerdo Global Modernizado”. 
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Nacional
jueves, 30 de abril de 2026 · 18:46

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cumbre México-Unión Europea se llevará a cabo en la Ciudad de México, el próximo 22 de mayo, acordaron la presidenta Claudia Sheinbaum y António Costa, presidente del Consejo Europeo. 

La mandataria mexicana hizo el anuncio en redes sociales. “En este marco, firmaremos junto a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el Acuerdo Global Modernizado”. 

Afirmó que será “una gran oportunidad para profundizar nuestros lazos comerciales y abrir nuevas vías de intercambio económico, de cooperación y diálogo entre México y Europa”. 

 

 

 

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