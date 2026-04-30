Díaz Ayuso arranca gira a México; participará en un acto en honor al conquistador Hernán Cortés

MADRID (EUROPA PRESS).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inicia este domingo un viaje institucional a México con una agenda de trabajo con el objetivo de "intensificar" las relaciones económicas y culturales.

Según han informado desde el Gobierno regional, durante su estancia de 10 días en México, Díaz Ayuso desarrollará su agenda oficial en la capital Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes y Xcaret Riviera Maya.

Entre sus actos destacan cuatro encuentros con empresarios, organizaciones económicas e inversores mexicanos y reuniones con compañías internacionales de construcción y restauración --Cemex y Alsea--.

Díaz Ayuso recibirá en una sesión solemne la Medalla de la Libertad del Congreso de Aguascalientes, cuyo Cabildo le hará entrega de las Llaves de la ciudad y un reconocimiento por su defensa de la Hispanidad.

Asimismo, tendrá un almuerzo institucional con los gobernadores de los Estados de Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua y Guanajuato y una reunión con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

La presidenta de la Comunidad de Madrid asistirá también a actos académicos con estudiantes y la comunidad educativa de la Universidad de la Libertad y el Instituto Tecnológico de Monterrey.

En Aguascalientes acudirá a la celebración del Día de Madrid en el estand de la región instalado en la 198º Feria Nacional de San Marcos, una cita anual enfocada en la cultura donde la Comunidad de Madrid es invitada de honor.

La agenda institucional de Díaz Ayuso también incluye su asistencia a un acto en honor al conquistador Hernán Cortés en la Catedral Metropolitana de México, a la Gala de los Premios Latino de Cine en Xcaret Riviera Maya, la vista a la Basílica de Santa María de Guadalupe o un encuentro con los representantes de las 14 casas regionales de España en México.

Este nuevo viaje institucional a México del 3 al 12 de mayo, su segundo al país tras el anterior en abril de 2024, es el tercero al exterior de la presidenta de la Comunidad de Madrid en 2026 después de los que ha realizado a Nueva York y Bruselas.

México es, tras Estados Unidos, el principal inversor americano en la Comunidad de Madrid, región que acapara el 98 por ciento del total dirigido a España con más de 1.000 millones de euros en 2025.

PSOE critica que madrileños "paguen" 9 días a Ayuso en México

El PSOE-M criticó que los madrileños "paguen" a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, nueve días en México y pidió a la mandataria autonómica que "se comporte" y que "deje de insultar a los mexicanos como hizo recientemente".

Así lo expuso la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras conocerse este nuevo viaje institucional que arrancará este domingo.

"Las listas de espera de la sanidad o los altos precios de la vivienda de Madrid y la expulsión que está haciendo de los madrileños, no parece que sean de su ocupación, ella está más en saraos exclusivistas", lanzó Sánchez Acera.

Asimismo, la socialista reprochó que se vaya a "saltar al menos un Pleno de la Asamblea de Madrid", el de la próxima semana, al tiempo que señaló las declaraciones de Ayuso sobre el cónclave progresista de Barcelona hace unas semanas.

Sobre este encuentro Ayuso contrapuso el encuentro que mantendría con la Nobel de la Paz y opositora venezolana María Corina Machado en la Real Casa de Correos con los "narcoestados" que acudían con el presidente de España, Pedro Sánchez. Entre los líderes que acudieron a la Ciudad Condal se encontraba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Vox cuestiona el “beneficio para el madrileño” de los viajes de Ayuso a Miami, NY o México: "No la vemos pisar Madrid"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, preguntó "en qué están beneficiando al madrileño" los viajes internacionales de la presidenta de la Comunidad de Madrid a Miami, Nueva York o México.

"Nos gustaría saber en qué está beneficiando al madrileño de a pie tanto viaje a Miami, Nueva York y ahora México, porque lleva años subida al avión pero no la vemos pisar Madrid", dijo la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, en declaraciones remitidas a Europa Press.

Considera la líder de Vox en la Cámara de Vallecas que Ayuso está "completamente desconectada de la realidad" en la que viven jóvenes, autónomos y familias que " sufren cada día las consecuencias de la inmigración masiva que ella sigue llamando y como consecuencia, el colapso de todos los servicios públicos".

"Nos recuerda a otro presidente que está más a gusto fuera de España que en su lugar de trabajo", remató Isabel Pérez Moñino.

Más Madrid exige a Ayuso que explique "10 días en México" que parecen "vacaciones a un parque temático de la derecha"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, exigió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que explique sus "10 días en México" que atendiendo a su agenda parecen "vacaciones pagadas a un parque temático de la derecha".

Así ha reaccionado la portavoz regionalista en declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras conocerse este nuevo viaje institucional que arrancará este domingo.

Bergerot destacó que Ayuso cruza el Atlántico para que "solo la reciban la alcaldesa de un distrito de Ciudad de México y la gobernadora de una Estado con un millón y medio de habitantes, ambas de partidos conservadores".

"Es incomprensible que Ayuso visite Ciudad de México en viaje institucional y ni siquiera tenga una reunión con su jefa de Gobierno, pero bueno, eso significaría reunirse con una política de izquierdas y actuar como la representante de una institución y no de una agenda ideológica", lanzó la portavoz regionalista.

La presidenta de México es Claudia Sheinbaum con quien ha tenido varios cruces dialécticos referidos, entre otros, por la conquista de América, al entender la mexicana que Ayuso tiene una visión "de imperio" sobre el país americano a lo que respondía la presidenta madrileña que Sheinbaum tiene una visión de "dividir y enfrentar todo".

Para Manuela Bergerot este viaje de Ayuso "parece unas vacaciones pagadas" y destacó el "homenaje religioso a Hernán Cortés" que forma parte de la agenda. "Si quiere irse de vacaciones a México, Ayuso debería pagárselo de su bolsillo y esperar al verano", ha zanjado.