“Dora la censuradora”: Tribunal Electoral desecha recurso de excandidata a ministra contra Aristegui

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras un litigio de más de un año, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó el recurso presentado por Dora Alicia Martínez Valero, otrora candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el afán de sancionar a la periodista Carmen Aristegui y varios de sus colaboradores en el medio Aristegui Noticias por la serie de reportajes conocida como Televisa Leaks.

Martínez, quien fuera colaboradora de Televisa, acusó a Aristegui y su equipo de “calumniarla” y de ejercer violencia política de género en su contra en los reportajes que señalaban el papel que jugó en el equipo encargado de realizar campañas de desinformación en la televisora –específicamente para desprestigiar a los adversarios políticos del ministro Arturo Zaldívar--, encabezado por el abogado Javier Tejado Dondé.

En un primer momento, Dora Martínez pretendió que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenara la supresión de los reportajes, pero la Comisión de Quejas y Denuncias desechó su petición por improcedente; posteriormente, presentó un procedimiento especial sancionador contra el grupo de periodistas y usuarios de redes sociales, que le dieron el apodo de “Dora la censuradora”.

En su resolución de ayer, la Sala Superior del TEPJF determinó que no hubo calumnia, y que el equipo de Aristegui Noticias no ejerció violencia política en razón de género contra la quejosa; sin embargo, estimó que 24 usuarios de redes sociales sí perpetraron esta violencia.